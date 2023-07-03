https://sputniknews.com.tr/20230703/macrondan-fransada-duzenin-saglanmasi-icin-her-seyi-yapma-talimati-1073095849.html

Macron'dan Fransa'da düzenin sağlanması için 'her şeyi yapma' talimatı

Macron'dan Fransa'da düzenin sağlanması için 'her şeyi yapma' talimatı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T04:49+0300

2023-07-03T04:49+0300

2023-07-03T04:49+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

protesto

protestolar

avrupa

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Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M'yi öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor.Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.Marsilya'da zırhlı araçlar sahadaKolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

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emmanuel macron, fransa, protesto, protestolar, avrupa