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https://sputniknews.com.tr/20230703/kanada-kozmetik-urunlerin-hayvanlar-uzerinde-test-edilmesini-yasakladi-1073117755.html
Kanada, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasakladı
Kanada, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasakladı
Kanada Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini ve hayvanlar üzerinde test edilmediğini kanıtlamayan kozmetik ürünlerin satışını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T15:54+0300
2023-07-03T15:54+0300
dünya
kanada
kozmetik
hayvan
deney
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Bakanlığın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 'Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası'nın hem kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini hem de hayvan testi verilerine dayanan ürünlerin satışını yasaklayacak şekilde değiştirildiği belirtildi.Açıklamada, uygulama ile Kanada’nın, hayvanlar üzerinde kozmetik testleri yasaklayan Avrupa Birliği, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore saflarına katıldığı kaydedildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, "Kanadalılara satın aldıkları ürünlerin zulüm içermediğini garanti etmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla hayvanın kozmetik testlerden dolayı acı çekmemesi ve ölmemesi için güvenli, zulüm içermeyen alternatifler keşfetmek üzere uzmanlar ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.Yapılan değişiklikle Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası, "Bir hayvan üzerinde yapılan bir testten elde edilen fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek verilere dayanmadığını kanıtlayamayan hiçbir kozmetik ürün satılamaz. Hiç kimse bir hayvan üzerinde, hayvana fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek bir test yapmayacaktır" ifadeleri yer aldı.
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kanada, kozmetik, hayvan, deney
kanada, kozmetik, hayvan, deney

Kanada, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasakladı

15:54 03.07.2023
© İHAKozmetik ürünleri
Kozmetik ürünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© İHA
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Kanada Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini ve hayvanlar üzerinde test edilmediğini kanıtlamayan kozmetik ürünlerin satışını yasakladı.
Bakanlığın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 'Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası'nın hem kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini hem de hayvan testi verilerine dayanan ürünlerin satışını yasaklayacak şekilde değiştirildiği belirtildi.
Açıklamada, uygulama ile Kanada’nın, hayvanlar üzerinde kozmetik testleri yasaklayan Avrupa Birliği, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore saflarına katıldığı kaydedildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, "Kanadalılara satın aldıkları ürünlerin zulüm içermediğini garanti etmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla hayvanın kozmetik testlerden dolayı acı çekmemesi ve ölmemesi için güvenli, zulüm içermeyen alternatifler keşfetmek üzere uzmanlar ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Yapılan değişiklikle Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası, "Bir hayvan üzerinde yapılan bir testten elde edilen fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek verilere dayanmadığını kanıtlayamayan hiçbir kozmetik ürün satılamaz. Hiç kimse bir hayvan üzerinde, hayvana fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek bir test yapmayacaktır" ifadeleri yer aldı.
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