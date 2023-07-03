https://sputniknews.com.tr/20230703/kabine-toplaniyor-gozler-memur-ve-emekliye-zam-oraninda-1073097740.html

Kabine toplanıyor: Gözler memur ve emekliye zam oranında

Kabine toplanıyor: Gözler memur ve emekliye zam oranında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının gündem maddeleri arasında memur ve emeklilerin maaşlarına yılın 2. yarısı için yapılacak... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T07:39+0300

2023-07-03T07:39+0300

2023-07-03T07:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kabine

kabine toplantısı

memur

memur zammı

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Son olarak 14 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gözler yapılacak olan yeni toplantı tarihine çevrildi. Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. TRT'nin haberine göre, yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.Erdoğan'a sunulacakZam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek. Toplantıda, Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Ankara'nın Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak. 11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek. Kabine toplantısında, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20230702/emekli-ve-memur-maasina-zamda-masadaki-formuller-ve-rakam-ortaya-cikti-1073079212.html

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recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, memur, memur zammı