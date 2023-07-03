https://sputniknews.com.tr/20230703/iranda-hava-sicakligi-50-dereceyi-gordu-1073095983.html
İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü
İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zehek ve Hirmend kentleri, 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T05:19+0300
2023-07-03T05:19+0300
2023-07-03T05:19+0300
dünya
iran
ortadoğu
sıcak
sıcak hava
güneş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073095687_0:79:3132:1841_1920x0_80_0_0_1baa81f777b4f7e70c72077614caa2bb.jpg
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari bölgedeki sıcak havaya ilişkin açıklamada bulundu.Haydari, Zehek ve Hirmend kentlerinin 50 derecelik hava sıcaklığına ulaşarak ülkenin en sıcak bölgeleri olduğunu belirtti.Eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde ise sıcaklığın 42 derece ölçüldüğünü aktaran Haydari, pazartesi gününden itibaren rüzgarın artmasıyla hava sıcaklığının azalacağına işaret etti.Haydari, eyalette rüzgarın hızının artması ile toz taşımının da artacağını ifade ederek halka, gerekli olmadıkça açık havaya çıkmamaları ve azalan görüş mesafesinde trafikten kaçınmaları uyarısında bulundu.Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi de son günlerde eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde fırtına ile taşınan ince toz nedeniyle binden fazla kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
iran
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073095687_286:0:2846:1920_1920x0_80_0_0_3e43bb7bf04e1764b41adec211cb8b61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, ortadoğu, sıcak, sıcak hava, güneş
iran, ortadoğu, sıcak, sıcak hava, güneş
İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü
Abone ol
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zehek ve Hirmend kentleri, 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari bölgedeki sıcak havaya ilişkin açıklamada bulundu.
Haydari, Zehek ve Hirmend kentlerinin 50 derecelik hava sıcaklığına ulaşarak ülkenin en sıcak bölgeleri olduğunu belirtti.
Eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde ise sıcaklığın 42 derece ölçüldüğünü aktaran Haydari, pazartesi gününden itibaren rüzgarın artmasıyla hava sıcaklığının azalacağına işaret etti.
Haydari, eyalette rüzgarın hızının artması ile toz taşımının da artacağını ifade ederek halka, gerekli olmadıkça açık havaya çıkmamaları ve azalan görüş mesafesinde trafikten kaçınmaları uyarısında bulundu.
Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi de son günlerde eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde fırtına ile taşınan ince toz nedeniyle binden fazla kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.