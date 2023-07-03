Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230703/iranda-hava-sicakligi-50-dereceyi-gordu-1073095983.html
İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü
İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zehek ve Hirmend kentleri, 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T05:19+0300
2023-07-03T05:19+0300
dünya
iran
ortadoğu
sıcak
sıcak hava
güneş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073095687_0:79:3132:1841_1920x0_80_0_0_1baa81f777b4f7e70c72077614caa2bb.jpg
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari bölgedeki sıcak havaya ilişkin açıklamada bulundu.Haydari, Zehek ve Hirmend kentlerinin 50 derecelik hava sıcaklığına ulaşarak ülkenin en sıcak bölgeleri olduğunu belirtti.Eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde ise sıcaklığın 42 derece ölçüldüğünü aktaran Haydari, pazartesi gününden itibaren rüzgarın artmasıyla hava sıcaklığının azalacağına işaret etti.Haydari, eyalette rüzgarın hızının artması ile toz taşımının da artacağını ifade ederek halka, gerekli olmadıkça açık havaya çıkmamaları ve azalan görüş mesafesinde trafikten kaçınmaları uyarısında bulundu.Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi de son günlerde eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde fırtına ile taşınan ince toz nedeniyle binden fazla kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
iran
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073095687_286:0:2846:1920_1920x0_80_0_0_3e43bb7bf04e1764b41adec211cb8b61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, ortadoğu, sıcak, sıcak hava, güneş
iran, ortadoğu, sıcak, sıcak hava, güneş

İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü

05:19 03.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemiİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone olTelegram
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zehek ve Hirmend kentleri, 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari bölgedeki sıcak havaya ilişkin açıklamada bulundu.
Haydari, Zehek ve Hirmend kentlerinin 50 derecelik hava sıcaklığına ulaşarak ülkenin en sıcak bölgeleri olduğunu belirtti.
Eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde ise sıcaklığın 42 derece ölçüldüğünü aktaran Haydari, pazartesi gününden itibaren rüzgarın artmasıyla hava sıcaklığının azalacağına işaret etti.
Haydari, eyalette rüzgarın hızının artması ile toz taşımının da artacağını ifade ederek halka, gerekli olmadıkça açık havaya çıkmamaları ve azalan görüş mesafesinde trafikten kaçınmaları uyarısında bulundu.
Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi de son günlerde eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde fırtına ile taşınan ince toz nedeniyle binden fazla kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала