https://sputniknews.com.tr/20230703/haziran-ayi-dis-ticaret-rakamlari-aciklandi-1073102344.html

Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı

İhracat Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azalarak 20,9 milyar dolar oldu. İthalat da son 20 ayın en düşük seviyesini gördü. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

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2023-07-03T11:07+0300

ekonomi

ekonomi

ihracat

ithalat

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

dış ticaret

dış ticaret açığı

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Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.İhracat Haziran ayında yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 901 milyon dolar oldu.Yılın ilk yarısında yapılan ihracat da 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.İthalat rakamlarında da düşüş var. Haziran ayında ithalat yüzde 16.8 azalarak 26 milyar 297 milyon dolar oldu. Bu son 20 ayın en düşük seviyesi.İhracatın ithalatı karşılama oranı da 19 ay aradan sonra yüzde 80'lere yaklaştı. Bu oran Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 16,1 artarak yüzde 79,5 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230703/enag-haziran-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1073098921.html

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ekonomi, ihracat, ithalat, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), dış ticaret, dış ticaret açığı