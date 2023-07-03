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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/fsb-kirim-lideri-aksenova-suikast-planinin-onunu-kesti-1073100054.html
FSB, Kırım lideri Aksenov'a suikast planının önünü kesti
FSB, Kırım lideri Aksenov'a suikast planının önünü kesti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisleri tarafından Kırım lideri Sergey Aksenov’a suikast düzenlemesi için tutulan ve saldırı... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T10:16+0300
2023-07-03T10:17+0300
kırım
ukrayna krizi
fsb
suikast
sergey aksenov
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FSB yetkilileri, Kırım lideri Aksenov’a suikast düzenlemesi için Ukrayna gizli servisleri tarafından görevlendirilmiş ve bunun için Ukrayna’da istihbarat ve patlayıcılar konusunda eğitim almış bir Rusya vatandaşının yakalandığını açıkladı.FSB’den söz konusu şüpheliye ilişkin yapılan açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin ajanı, haziran ayında Kırım Cumhuriyeti topraklarına gelmiş ve otomobilini hava uçurmayı planladığını Kırım liderine (Aksenov) suikast düzenleme hazırlıklarına başlamıştır” denildi.Açıklamada ayrıca, “Ancak şüpheli bu planını gerçekleştirememiştir ve gizlediği yerden patlayıcıları çıkardığı sırada yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.Ukrayna gizli servisleriyle iletişiminde ‘Karatist’ kod adını kullandığı belirtilen şüphelinin sorgu sırasında gerçekleştirmeyi planladığı suçu itiraf ettiği kaydedildi.Şüpheli hakkında ‘suikast yoluyla terör eylemi gerçekleştirme’ ve ‘yasadışı olarak patlayıcı edinme ve bunların transferini gerçekleştirme’ suçlamalarıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
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kırım, fsb, suikast, sergey aksenov
kırım, fsb, suikast, sergey aksenov

FSB, Kırım lideri Aksenov'a suikast planının önünü kesti

10:16 03.07.2023 (güncellendi: 10:17 03.07.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisleri tarafından Kırım lideri Sergey Aksenov’a suikast düzenlemesi için tutulan ve saldırı hazırlıkları yapan bir Rusya vatandaşının yakalandığını duyurdu.
FSB yetkilileri, Kırım lideri Aksenov’a suikast düzenlemesi için Ukrayna gizli servisleri tarafından görevlendirilmiş ve bunun için Ukrayna’da istihbarat ve patlayıcılar konusunda eğitim almış bir Rusya vatandaşının yakalandığını açıkladı.
FSB’den söz konusu şüpheliye ilişkin yapılan açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin ajanı, haziran ayında Kırım Cumhuriyeti topraklarına gelmiş ve otomobilini hava uçurmayı planladığını Kırım liderine (Aksenov) suikast düzenleme hazırlıklarına başlamıştır” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Ancak şüpheli bu planını gerçekleştirememiştir ve gizlediği yerden patlayıcıları çıkardığı sırada yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.
Ukrayna gizli servisleriyle iletişiminde ‘Karatist’ kod adını kullandığı belirtilen şüphelinin sorgu sırasında gerçekleştirmeyi planladığı suçu itiraf ettiği kaydedildi.
Şüpheli hakkında ‘suikast yoluyla terör eylemi gerçekleştirme’ ve ‘yasadışı olarak patlayıcı edinme ve bunların transferini gerçekleştirme’ suçlamalarıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
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