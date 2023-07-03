https://sputniknews.com.tr/20230703/fsb-kirim-lideri-aksenova-suikast-planinin-onunu-kesti-1073100054.html

FSB, Kırım lideri Aksenov'a suikast planının önünü kesti

FSB, Kırım lideri Aksenov'a suikast planının önünü kesti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisleri tarafından Kırım lideri Sergey Aksenov’a suikast düzenlemesi için tutulan ve saldırı... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T10:16+0300

2023-07-03T10:16+0300

2023-07-03T10:17+0300

kırım

ukrayna krizi

fsb

suikast

sergey aksenov

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FSB yetkilileri, Kırım lideri Aksenov’a suikast düzenlemesi için Ukrayna gizli servisleri tarafından görevlendirilmiş ve bunun için Ukrayna’da istihbarat ve patlayıcılar konusunda eğitim almış bir Rusya vatandaşının yakalandığını açıkladı.FSB’den söz konusu şüpheliye ilişkin yapılan açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin ajanı, haziran ayında Kırım Cumhuriyeti topraklarına gelmiş ve otomobilini hava uçurmayı planladığını Kırım liderine (Aksenov) suikast düzenleme hazırlıklarına başlamıştır” denildi.Açıklamada ayrıca, “Ancak şüpheli bu planını gerçekleştirememiştir ve gizlediği yerden patlayıcıları çıkardığı sırada yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.Ukrayna gizli servisleriyle iletişiminde ‘Karatist’ kod adını kullandığı belirtilen şüphelinin sorgu sırasında gerçekleştirmeyi planladığı suçu itiraf ettiği kaydedildi.Şüpheli hakkında ‘suikast yoluyla terör eylemi gerçekleştirme’ ve ‘yasadışı olarak patlayıcı edinme ve bunların transferini gerçekleştirme’ suçlamalarıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

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kırım, fsb, suikast, sergey aksenov