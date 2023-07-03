https://sputniknews.com.tr/20230703/fransanin-lyon-kentinde-polis-asiri-sagci-grubu-biber-gaziyla-dagitti-1073096378.html

Fransa'nın Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı

Fransa'nın Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı

Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı. Gece gösteriler... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T05:45+0300

2023-07-03T05:45+0300

2023-07-03T05:45+0300

dünya

fransa

protesto

gösteri

biber gazı

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073096221_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_eaf5063538306bf43e58bdc210c472b5.jpg

Fransa Nanterre'de bu hafta Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından gösteriler devam ediyor.Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230703/macrondan-fransada-duzenin-saglanmasi-icin-her-seyi-yapma-talimati-1073095849.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, protesto, gösteri, biber gazı, avrupa