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https://sputniknews.com.tr/20230703/fransanin-lyon-kentinde-polis-asiri-sagci-grubu-biber-gaziyla-dagitti-1073096378.html
Fransa'nın Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı
Fransa'nın Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı
Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı. Gece gösteriler... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T05:45+0300
2023-07-03T05:45+0300
dünya
fransa
protesto
gösteri
biber gazı
avrupa
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Fransa Nanterre'de bu hafta Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından gösteriler devam ediyor.Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/macrondan-fransada-duzenin-saglanmasi-icin-her-seyi-yapma-talimati-1073095849.html
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fransa, protesto, gösteri, biber gazı, avrupa
fransa, protesto, gösteri, biber gazı, avrupa

Fransa'nın Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı

05:45 03.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa protesto
Fransa protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı. Gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.
Fransa Nanterre'de bu hafta Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından gösteriler devam ediyor.
Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.
Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
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