https://sputniknews.com.tr/20230703/fransadaki-kargasayi-yorumlayan-zaharova-hayali-hosgoru-gozlerimizin-onunde-cokuyor-1073095421.html
Fransa'daki kargaşayı yorumlayan Zaharova: Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde çöküyor
Fransa'daki kargaşayı yorumlayan Zaharova: Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde çöküyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'daki protestoları zorla bastırma çağrılarının hayali hoşgörünün çökmekte olduğunu gösterdiğini... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T03:11+0300
2023-07-03T03:11+0300
2023-07-03T03:11+0300
dünya
mariya zaharova
fransa
protestolar
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. adlı gencin 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve o zamandan beri devam eden gösterilerin güç yoluyla çözülmesi yönündeki çağrıları Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.Fransız polis sendikalarının ‘saldırgan azınlıkların diktatörlüğü’ ve asayişin zorla sağlanması gerektiği yönündeki çağrıları ile ilgili yorum paylaşan Zaharova, “Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde parçalanıyor. Liberalizm yaşamla bağdaşmayan çelişkiler gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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mariya zaharova, fransa, protestolar, rusya
mariya zaharova, fransa, protestolar, rusya
Fransa'daki kargaşayı yorumlayan Zaharova: Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde çöküyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'daki protestoları zorla bastırma çağrılarının hayali hoşgörünün çökmekte olduğunu gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. adlı gencin 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve o zamandan beri devam eden gösterilerin güç yoluyla çözülmesi yönündeki çağrıları Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.
Fransız polis sendikalarının ‘saldırgan azınlıkların diktatörlüğü’ ve asayişin zorla sağlanması gerektiği yönündeki çağrıları ile ilgili yorum paylaşan Zaharova, “Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde parçalanıyor. Liberalizm yaşamla bağdaşmayan çelişkiler gösteriyor” ifadelerini kullandı.