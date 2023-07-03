https://sputniknews.com.tr/20230703/fransadaki-kargasayi-yorumlayan-zaharova-hayali-hosgoru-gozlerimizin-onunde-cokuyor-1073095421.html

Fransa'daki kargaşayı yorumlayan Zaharova: Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde çöküyor

Fransa'daki kargaşayı yorumlayan Zaharova: Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde çöküyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'daki protestoları zorla bastırma çağrılarının hayali hoşgörünün çökmekte olduğunu gösterdiğini... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T03:11+0300

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dünya

mariya zaharova

fransa

protestolar

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. adlı gencin 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve o zamandan beri devam eden gösterilerin güç yoluyla çözülmesi yönündeki çağrıları Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.Fransız polis sendikalarının ‘saldırgan azınlıkların diktatörlüğü’ ve asayişin zorla sağlanması gerektiği yönündeki çağrıları ile ilgili yorum paylaşan Zaharova, “Hayali hoşgörü gözlerimizin önünde parçalanıyor. Liberalizm yaşamla bağdaşmayan çelişkiler gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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mariya zaharova, fransa, protestolar, rusya