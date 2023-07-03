Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı
© AA / Kostis NtantamisYunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi
© AA / Kostis Ntantamis
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği'nin önünde protesto edildi.
Atina'daki farklı sol grupların Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde bir araya gelmesi nedeniyle büyükelçiliğin bulunduğu Vasilisis Sofias Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.
Eylemciler, Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto ederek, adalet çağrısında bulundu.
Gösteri olaysız sona ererken bir grup eylemci başkentte kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.
© AA / Kostis NtantamisYunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi
© AA / Kostis Ntantamis
Fransa'daki şiddetli protestolar
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.