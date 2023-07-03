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https://sputniknews.com.tr/20230703/fransada-polis-kursunuyla-olen-genc-icin-yunanistanda-eylem-yapildi-1073133046.html
Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı
Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği'nin önünde... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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fransa
yunanistan
eylem
dünya
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Atina'daki farklı sol grupların Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde bir araya gelmesi nedeniyle büyükelçiliğin bulunduğu Vasilisis Sofias Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.Eylemciler, Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto ederek, adalet çağrısında bulundu.Gösteri olaysız sona ererken bir grup eylemci başkentte kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
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fransa, yunanistan, eylem, polis
fransa, yunanistan, eylem, polis

Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı

23:10 03.07.2023
© AA / Kostis NtantamisYunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA / Kostis Ntantamis
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Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği'nin önünde protesto edildi.
Atina'daki farklı sol grupların Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde bir araya gelmesi nedeniyle büyükelçiliğin bulunduğu Vasilisis Sofias Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.
Eylemciler, Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto ederek, adalet çağrısında bulundu.
Gösteri olaysız sona ererken bir grup eylemci başkentte kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.
© AA / Kostis NtantamisYunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Fransa'da birkaç gündür devam eden protestolarla dayanışma gösterisi düzenledi
© AA / Kostis Ntantamis

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
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