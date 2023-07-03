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Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu
Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu
Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T21:54+0300
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politika
engin özkoç
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.
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engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu, chp
engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu, chp

Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu

21:54 03.07.2023
© AAEngin Özkoç
Engin Özkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.
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