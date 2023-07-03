https://sputniknews.com.tr/20230703/engin-ozkoc-chp-genel-baskani-kilicdaroglunun-basdanismani-oldu-1073131021.html
Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu
Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu
Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T21:54+0300
2023-07-03T21:54+0300
2023-07-03T21:54+0300
politika
engin özkoç
kemal kılıçdaroğlu
chp
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.
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engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu, chp
engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu, chp
Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu
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Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.