https://sputniknews.com.tr/20230703/engin-ozkoc-chp-genel-baskani-kilicdaroglunun-basdanismani-oldu-1073131021.html

Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu

Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu

Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T21:54+0300

2023-07-03T21:54+0300

2023-07-03T21:54+0300

politika

engin özkoç

kemal kılıçdaroğlu

chp

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CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.

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engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu, chp