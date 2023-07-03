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https://sputniknews.com.tr/20230703/en-cok-ekmek-tuketen-ulkeler-listesinde-turkiye-birinci-sirada-yer-aldi-1073126290.html
En çok ekmek tüketen ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı
En çok ekmek tüketen ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı
Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer alıyor. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T19:04+0300
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yaşam
ekmek
türkiye
tüketim
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Ekmek, birçok ülkede vazgeçilmez gıdalardan birisi.Ekmek, protein, lif, kalsiyum, fosfor ve B1, B6 vitaminleri açısından zengin bir gıda olsa da fazla tüketimi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, ekmeği fazla tüketen ülkeleri uyarıyor.Türkiye, dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında bulunuyor.Son 65 yılda dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda.Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor.Listeye göre, ikinci sırada yılda 135 kg kişi başı tüketim ile Sırbistan, üçüncü sırada ise 131.1 kg kişi başı tüketim ile Bulgaristan yer alıyor.
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ekmek, türkiye, tüketim
ekmek, türkiye, tüketim

En çok ekmek tüketen ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı

19:04 03.07.2023
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer alıyor.
Ekmek, birçok ülkede vazgeçilmez gıdalardan birisi.

Ekmek, protein, lif, kalsiyum, fosfor ve B1, B6 vitaminleri açısından zengin bir gıda olsa da fazla tüketimi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, ekmeği fazla tüketen ülkeleri uyarıyor.

Türkiye, dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında bulunuyor.

Son 65 yılda dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda.

Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor.

Listeye göre, ikinci sırada yılda 135 kg kişi başı tüketim ile Sırbistan, üçüncü sırada ise 131.1 kg kişi başı tüketim ile Bulgaristan yer alıyor.
© SputnikEn çok ekmek tüketen ülkeler
En çok ekmek tüketen ülkeler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
En çok ekmek tüketen ülkeler
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