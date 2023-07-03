Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
11 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:12
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230703/dugunde-maganda-kursunuyla-yaralanan-eski-agri-belediye-baskani-savci-sayanin-yegeni-kurtarilamadi-1073115096.html
Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı
Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T14:52+0300
2023-07-03T14:52+0300
yaşam
savcı sayan
yeğen
ağrı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072309833_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_80de847af39bbcc0be65ad3c38de2153.jpg
Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072309833_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a72f867e6f5e410b8a4d4c143c087f40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
savcı sayan, yeğen, ağrı
savcı sayan, yeğen, ağrı

Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı

14:52 03.07.2023
© AA / Abdullah SöylemezSavcı Sayan'ın yeğeni
Savcı Sayan'ın yeğeni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA / Abdullah Söylemez
Abone olTelegram
Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını kaybetti.
Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.
Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.
Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала