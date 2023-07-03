https://sputniknews.com.tr/20230703/dugunde-maganda-kursunuyla-yaralanan-eski-agri-belediye-baskani-savci-sayanin-yegeni-kurtarilamadi-1073115096.html

Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı

Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T14:52+0300

2023-07-03T14:52+0300

2023-07-03T14:52+0300

yaşam

savcı sayan

yeğen

ağrı

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Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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savcı sayan, yeğen, ağrı