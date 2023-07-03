https://sputniknews.com.tr/20230703/dugunde-maganda-kursunuyla-yaralanan-eski-agri-belediye-baskani-savci-sayanin-yegeni-kurtarilamadi-1073115096.html
Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı
Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T14:52+0300
2023-07-03T14:52+0300
2023-07-03T14:52+0300
yaşam
savcı sayan
yeğen
ağrı
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Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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savcı sayan, yeğen, ağrı
Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni kurtarılamadı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını kaybetti.
Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.
Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.
Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.