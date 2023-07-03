https://sputniknews.com.tr/20230703/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1073098750.html

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0390 liradan, euro 28,3920 liradan haftaya başladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T09:21+0300

2023-07-03T09:21+0300

2023-07-03T09:21+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 26,0370 liradan alınan dolar, 26,0390 liradan satılıyor. 28,3900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3920 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 25,7825 lira, euronun satış fiyatı da 28,4917 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 603 lira, çeyrek altın 2 bin 597 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 359 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.759 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.10 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.10 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.653 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230627/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072905381.html

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