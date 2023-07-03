https://sputniknews.com.tr/20230703/disisleri-bakanligindan-israile-kinama-1073133822.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını kınadı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T23:17+0300
2023-07-03T23:17+0300
2023-07-03T23:18+0300
dışişleri bakanlığı
türkiye
israil
kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin’de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.
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dışişleri bakanlığı, israil, kınama
dışişleri bakanlığı, israil, kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
23:17 03.07.2023 (güncellendi: 23:18 03.07.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin’de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.