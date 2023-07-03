https://sputniknews.com.tr/20230703/denizlide-250-yolcunun-bulundugu-trende-yangin-vagon-alev-alev-yandi-1073094532.html

Denizli'de 250 yolcunun bulunduğu trende yangın: Vagon alev alev yandı

Denizli'de 250 yolcunun bulunduğu trende yangın: Vagon alev alev yandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yolcu treninin jeneratör vagonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda tahliye edilen yolcular araçlarla taşındı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tren

yangın

denizli

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Eskişehir-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin jeneratör vagonunda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, yolcular makinisti ve çalışanları uyardı.Trenin durmasıyla birlikte yolcular tahliye edilirken, bir yandan da alevleri söndürmek için uğraşıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri diğer vagonlara sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 250 yolcu ise minibüslerle bölgeden taşındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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tren, yangın, denizli