https://sputniknews.com.tr/20230703/denizlide-250-yolcunun-bulundugu-trende-yangin-vagon-alev-alev-yandi-1073094532.html
Denizli'de 250 yolcunun bulunduğu trende yangın: Vagon alev alev yandı
Denizli'de 250 yolcunun bulunduğu trende yangın: Vagon alev alev yandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde yolcu treninin jeneratör vagonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda tahliye edilen yolcular araçlarla taşındı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T00:09+0300
2023-07-03T00:09+0300
2023-07-03T00:09+0300
türkiye
tren
yangın
denizli
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Eskişehir-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin jeneratör vagonunda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, yolcular makinisti ve çalışanları uyardı.Trenin durmasıyla birlikte yolcular tahliye edilirken, bir yandan da alevleri söndürmek için uğraşıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri diğer vagonlara sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 250 yolcu ise minibüslerle bölgeden taşındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
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tren, yangın, denizli
Denizli'de 250 yolcunun bulunduğu trende yangın: Vagon alev alev yandı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde yolcu treninin jeneratör vagonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda tahliye edilen yolcular araçlarla taşındı.
Eskişehir-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin jeneratör vagonunda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, yolcular makinisti ve çalışanları uyardı.
Trenin durmasıyla birlikte yolcular tahliye edilirken, bir yandan da alevleri söndürmek için uğraşıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri diğer vagonlara sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 250 yolcu ise minibüslerle bölgeden taşındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.