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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/chpli-enis-berberoglu-29-mayis-itibariyla-yuzde-48i-cope-atan-tavirlar-benim-cigerimi-yakiyor-1073128075.html
CHP'li Enis Berberoğlu: 29 Mayıs itibarıyla yüzde 48'i çöpe atan tavırlar benim ciğerimi yakıyor
CHP'li Enis Berberoğlu: 29 Mayıs itibarıyla yüzde 48'i çöpe atan tavırlar benim ciğerimi yakıyor
CHP milletvekili Berberoğlu, "29 Mayıs itibarıyla biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu durum benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf, seçime girerken... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Radyo Sputnik’te Akşam Postası’na hem CHP’deki son durumu hem de tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’a yaptığı ziyareti anlattı.Enis Berberoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:Merdan Yanardağ ziyareti
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radyo, seçim, enis berberoğlu, chp, chp kurultayı

CHP'li Enis Berberoğlu: 29 Mayıs itibarıyla yüzde 48'i çöpe atan tavırlar benim ciğerimi yakıyor

20:26 03.07.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
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CHP milletvekili Berberoğlu, "29 Mayıs itibarıyla biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu durum benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf, seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu” dedi.
CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Radyo Sputnik’te Akşam Postası’na hem CHP’deki son durumu hem de tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’a yaptığı ziyareti anlattı.

Enis Berberoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bir seçimde yenilmek insanlara ağır gelebilir ve bundan dolayı hesap sormak da isteyebilir, doğal haklarıdır. Kimi isterlerse yakasına yapışsınlar ve hesap sorsunlar. Kurultaylar zaten bunun için vardır, MYK değişikliği de bunun için vardır. Kim, nerede, neyi değiştirmek istiyorsa değiştirsin. 29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu. Hatta açıkçası karşı taraf kaybettik gözüyle bakıyordu. Biz kazanamadık ama karşılarında hala yüzde 48 duruyor. Merdan Yanardağ’ı savunmaya adliyeye giderken yüzde 48 cebimizde değildi, maalesef değildi. Tartışmalarla öyle bir izlenim doğdu ki sanki biz yüzde 10 aldık karşı taraf da yüzde 50 değil sanki yüzde 90 almış gibi. Sanki biz hezimete uğramışız gibi. Almış olduğumuz yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım. Yüzde 48’in korkusunu karşı tarafa böyle hissettirmemekle ne kazanacağız? Bu ülkede bizler azınlık değiliz ama karşı taraf Merdan Yanardağ’ı içeriye atarken on dakika daha fazla düşünecekti ya da korkacaktı ama artık korkmuyor. Yüzde 48’i tamamen bir kaldıraç olarak kullanan bir zihniyet var bu partinin içinde.

Merdan Yanardağ ziyareti

"Seçimden sonra muhalif mahalleden ilk kurban oldu. Onun üzerinden herkese bir gözdağı verilmek istendi. Görüştüğüm zaman gayet dik duran bir gazeteci gördüm karşımda. Merdan hakkında bir deprem yayını nedeniyle adli kontrol kararı var. Merdan Yanardağ’ı 13 Mayıs’ta neden tutuklamadılar? Aynı hakim, aynı savcı ve aynı adliye düzeni. Depremde içeriye almadılar Merdan’ı. Herkes kendine bunu sorsun."

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