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CHP’de tüzük çalışması hızlandı
CHP’de tüzük çalışması hızlandı
CHP’de “değişim” tartışmaları devam ederken bir yandan da olası Tüzük Kurultayı’na yönelik hazırlıklar da hızlandı. Bu kapsamda Genel Merkez, parti üyelerinin... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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2023-07-03T16:18+0300
politika
chp
tüzük
politika
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine parti içinde başlayan “değişim” tartışmaları beraberinde parti tüzüğünü de tartışmaya açmıştı. Parti içinde muhalifler, yerel seçimlerden önce düzenlenmesini istedikleri Olağan Kurultay öncesinde tüzük değişikliği talep etmişlerdi. 43 eski il başkanının oluşturduğu Demokrasi ve Adalet Hareketi de tüzükle ilgili değişiklik taleplerini sıralamıştı. Bu tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ilgili genel başkan yardımcılarına Tüzük Kurultayı ile ilgili hazırlık yapılması talimatını vermişti.T24'ün aktardığı habere göre bu doğrultuda Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ve Parti Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu imzasıyla TBMM CHP Grup Başkanlığı'na yazılan yazıda milletvekillerinden tüzükle ilgili görüşlerinin alınması istendi.Yazıda şu ifadeler kullanıldı:“Tüzüğümüz 9-10 Mart 2018 tarihli 19. Olağanüstü Kurultayda kabul edilmiş, günümüzün siyasi şartlarnıa uygun olarak tüzükte değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede milletvekillerimizin tüzükte yer almasını istediği düzenlemeleri hazırlaması ve bu çalışmaların TBMM grubumuz tarafından Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına 10 Eylül 2023 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.”TBMM CHP Grup Başkanlığı da milletvekillerine bir yazı yazarak, vekillerden tüzükle ilgili taleplerini 4 Eylül Pazartesi gününe kadar grup başkanlığına iletmelerini istedi.
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chp, tüzük, politika
chp, tüzük, politika

CHP’de tüzük çalışması hızlandı

16:18 03.07.2023
© Fotoğraf : CHP/Alp Eren KayaKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Fotoğraf : CHP/Alp Eren Kaya
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CHP’de “değişim” tartışmaları devam ederken bir yandan da olası Tüzük Kurultayı’na yönelik hazırlıklar da hızlandı. Bu kapsamda Genel Merkez, parti üyelerinin ardından, milletvekillerinden de tüzükte yer almasını istedikleri düzenlemeleri 4 Eylül’e kadar yazmalarını istedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine parti içinde başlayan “değişim” tartışmaları beraberinde parti tüzüğünü de tartışmaya açmıştı. Parti içinde muhalifler, yerel seçimlerden önce düzenlenmesini istedikleri Olağan Kurultay öncesinde tüzük değişikliği talep etmişlerdi. 43 eski il başkanının oluşturduğu Demokrasi ve Adalet Hareketi de tüzükle ilgili değişiklik taleplerini sıralamıştı. Bu tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ilgili genel başkan yardımcılarına Tüzük Kurultayı ile ilgili hazırlık yapılması talimatını vermişti.
T24'ün aktardığı habere göre bu doğrultuda Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ve Parti Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu imzasıyla TBMM CHP Grup Başkanlığı'na yazılan yazıda milletvekillerinden tüzükle ilgili görüşlerinin alınması istendi.
Yazıda şu ifadeler kullanıldı:
“Tüzüğümüz 9-10 Mart 2018 tarihli 19. Olağanüstü Kurultayda kabul edilmiş, günümüzün siyasi şartlarnıa uygun olarak tüzükte değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede milletvekillerimizin tüzükte yer almasını istediği düzenlemeleri hazırlaması ve bu çalışmaların TBMM grubumuz tarafından Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına 10 Eylül 2023 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.”
TBMM CHP Grup Başkanlığı da milletvekillerine bir yazı yazarak, vekillerden tüzükle ilgili taleplerini 4 Eylül Pazartesi gününe kadar grup başkanlığına iletmelerini istedi.
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