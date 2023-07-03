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https://sputniknews.com.tr/20230703/borsada-tatil-donusu-rekor-endeks-6000-puana-yaklasti-1073105137.html
Borsada tatil dönüşü rekor: Endeks, 6000 puana yaklaştı
Borsada tatil dönüşü rekor: Endeks, 6000 puana yaklaştı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bayram tatilinin ardından ilk iş gününde yüzde 3,7'den fazla yükseldi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T11:50+0300
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ekonomi
borsa
borsa istanbul
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Endeks, rekor kırmasının yanı sıra 5975 puana ulaşarak 6000 puan eşiğine yaklaştı.BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5867 puandan başlamıştı. Açılışta endeks 108 puan yükselmişti.Saat 11.00 itibarıyla BIST 100 endeksindeki bütün hisseler, bugün yatırımcısına kazandırdı.Endekslere bakıldığında ise haftaya yüzde 8,4'lük yükselişle başlayan ulaştırma endeksi, ilk sırada yer alıyor. Yüzde 5'ye yakın günlük yükselişle hizmetler ve İstanbul endeksi, en çok kazandıran ikinci ve üçüncü endeksler oldu.Bankacılık endeksindeki günlük yükseliş yüzde 1,79, holding endeksindeki ise yüzde 3,43 seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230609/borsa-istanbul-2022de-dunyada-en-fazla-kazandiran-borsa-oldu-1072224849.html
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borsa, borsa istanbul
borsa, borsa istanbul

Borsada tatil dönüşü rekor: Endeks, 6000 puana yaklaştı

11:50 03.07.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bayram tatilinin ardından ilk iş gününde yüzde 3,7'den fazla yükseldi.
Endeks, rekor kırmasının yanı sıra 5975 puana ulaşarak 6000 puan eşiğine yaklaştı.
BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5867 puandan başlamıştı. Açılışta endeks 108 puan yükselmişti.
Saat 11.00 itibarıyla BIST 100 endeksindeki bütün hisseler, bugün yatırımcısına kazandırdı.
Endekslere bakıldığında ise haftaya yüzde 8,4'lük yükselişle başlayan ulaştırma endeksi, ilk sırada yer alıyor. Yüzde 5'ye yakın günlük yükselişle hizmetler ve İstanbul endeksi, en çok kazandıran ikinci ve üçüncü endeksler oldu.
Bankacılık endeksindeki günlük yükseliş yüzde 1,79, holding endeksindeki ise yüzde 3,43 seviyesinde.
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
EKONOMİ
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
9 Haziran , 13:58
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