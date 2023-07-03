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BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli
BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli
Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 84 göçmenle ilgili, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli" açıklamasında bulundu. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.Yunanistan'ın Türk kara sularına göçmenleri itmesinin uluslararası hukuku ihlal edip etmediğinin sorulması üzerine Haq, konuyla aslen Cenevre ofisinin ilgilendiğini söyledi.Haq, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli. Göçmenlerin onuru ve güvenliğini sağlamalı" diye konuştu.Yunanistan 84 göçmeni Türk kara sularına itmiştiÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230630/micotakis-ab-gocmen-sorunu-ile-mucadele-icin-turkiyeye-yeni-ekonomik-destek-saglayabilir-1073045586.html
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yunanistan, türkiye, birleşmiş milletler (bm), göçmen
yunanistan, türkiye, birleşmiş milletler (bm), göçmen

BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli

22:04 03.07.2023
© AAAralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu Pakistanlı, Mısırlı, Suriyeli Afgan ve Filistinli yüzlerce göçmen taşırken Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan tekne
Aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu Pakistanlı, Mısırlı, Suriyeli Afgan ve Filistinli yüzlerce göçmen taşırken Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 84 göçmenle ilgili, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli" açıklamasında bulundu.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Yunanistan'ın Türk kara sularına göçmenleri itmesinin uluslararası hukuku ihlal edip etmediğinin sorulması üzerine Haq, konuyla aslen Cenevre ofisinin ilgilendiğini söyledi.
Haq, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli. Göçmenlerin onuru ve güvenliğini sağlamalı" diye konuştu.

Yunanistan 84 göçmeni Türk kara sularına itmişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.
Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmişti.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
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