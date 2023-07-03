https://sputniknews.com.tr/20230703/bm-tum-ulkeler-gocmenlere-saygi-gostermeli-1073131977.html

BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli

BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 84 göçmenle ilgili, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli" açıklamasında bulundu. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T22:04+0300

2023-07-03T22:04+0300

2023-07-03T22:04+0300

dünya

yunanistan

türkiye

birleşmiş milletler (bm)

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072767514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e7d9b76343e262c9a51f3f776f2766b.jpg

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.Yunanistan'ın Türk kara sularına göçmenleri itmesinin uluslararası hukuku ihlal edip etmediğinin sorulması üzerine Haq, konuyla aslen Cenevre ofisinin ilgilendiğini söyledi.Haq, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli. Göçmenlerin onuru ve güvenliğini sağlamalı" diye konuştu.Yunanistan 84 göçmeni Türk kara sularına itmiştiÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230630/micotakis-ab-gocmen-sorunu-ile-mucadele-icin-turkiyeye-yeni-ekonomik-destek-saglayabilir-1073045586.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, türkiye, birleşmiş milletler (bm), göçmen