Bisikletle yolculuk: Fransa'dan yola çıkan çift Erzincan'a ulaştı

© İHA Fransız Roxy ve Tommy çifti gördükleri güzergâhlar hakkında notlar alarak vlog hazırladıklarını kaydetti: “Güzel Kapadokya'da iki gün geçirdikten sonra kendimize yeni bir hedef belirledik: Türkiye'nin doğusunu geçerek Erzincan, Erzurum şehirlerine ulaşmak. İlk plan bu değildi: Van Gölü'nün daha güneyine geçerek ülkeyi geçmek istedik. Ne yazık ki, eğer İran'a devam etmek istiyorsak, yolumuzdaki İran vizesini alabileceğimiz son kasabanın daha kuzeydeki Erzurum olduğunu çok geç anlayacağız. Yaklaşık 8 gün bisiklet, iniş ve çıkışlar 2000 metre rakımda geçmektedir. Yol açısından bakıldığında, güzergahta çok fazla seçenek yok, vadileri geçerek Batı'yı Doğu'ya bağlayan, adına layık tek bir yol. İyi haber şu ki, bizim için mükemmel olan bir metre genişliğinde büyük bir acil durum bandına sahip! Bu sekiz gün boyunca her şeyi verdik! Türkiye'nin çok dağlık bir bölgesi olan inişin tadını çıkarmadan önce hemen her gün sabah 04.30'da 1000 metrelik yükseklik kazanımını tırmanmak için uyanmak. Yoldaki bir diğer nimet de Erzurum'a giderken Sivas'ta rastladığımız Couchsurfing oldu. Genç bir Türk tren sürücüsü olan Hasan, bizi evinde çok sıcak karşıladı ve çamaşır yıkamamızı teklif etti.”