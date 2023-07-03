https://sputniknews.com.tr/20230703/bakan-tekin-her-ayin-ilk-cumartesi-gunu-ankarada-ya-da-hangi-ildeysek-bir-salonda-sohbet-edelim-1073134252.html

Bakan Tekin: Her ayın ilk cumartesi günü Ankara'da ya da hangi ildeysek bir salonda sohbet edelim

Bakan Tekin: Her ayın ilk cumartesi günü Ankara'da ya da hangi ildeysek bir salonda sohbet edelim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları'na bu hafta sonu başlayacaklarını belirterek, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T23:54+0300

2023-07-03T23:54+0300

2023-07-03T23:54+0300

politika

yusuf tekin

öğretmen

buluşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/12/1072590137_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_098dd9e3c8c224fdc82e5bcdffaee54c.jpg

Bakan Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını bildirdi.Bakan Tekin, paylaşımında, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz. Her ayın ilk cumartesi günü ya Ankara'da ya da hangi ilde isek o ildeki bir salonda sohbet edelim. MEBBİS üzerinden bir randevu linki oluşturduk, katılmak isteyen arkadaşlarımız ekteki linki kullanabilirler. Salon kapasitesi açısından başvuru sırasına göre ilk 250 kişiyi bu hafta Bakanlıkta misafir edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf tekin, öğretmen, buluşma