https://sputniknews.com.tr/20230703/bakan-tekin-her-ayin-ilk-cumartesi-gunu-ankarada-ya-da-hangi-ildeysek-bir-salonda-sohbet-edelim-1073134252.html
Bakan Tekin: Her ayın ilk cumartesi günü Ankara'da ya da hangi ildeysek bir salonda sohbet edelim
Bakan Tekin: Her ayın ilk cumartesi günü Ankara'da ya da hangi ildeysek bir salonda sohbet edelim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları'na bu hafta sonu başlayacaklarını belirterek, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T23:54+0300
2023-07-03T23:54+0300
2023-07-03T23:54+0300
politika
yusuf tekin
öğretmen
buluşma
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını bildirdi.Bakan Tekin, paylaşımında, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz. Her ayın ilk cumartesi günü ya Ankara'da ya da hangi ilde isek o ildeki bir salonda sohbet edelim. MEBBİS üzerinden bir randevu linki oluşturduk, katılmak isteyen arkadaşlarımız ekteki linki kullanabilirler. Salon kapasitesi açısından başvuru sırasına göre ilk 250 kişiyi bu hafta Bakanlıkta misafir edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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yusuf tekin, öğretmen, buluşma
yusuf tekin, öğretmen, buluşma
Bakan Tekin: Her ayın ilk cumartesi günü Ankara'da ya da hangi ildeysek bir salonda sohbet edelim
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları'na bu hafta sonu başlayacaklarını belirterek, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını bildirdi.
Bakan Tekin, paylaşımında, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz. Her ayın ilk cumartesi günü ya Ankara'da ya da hangi ilde isek o ildeki bir salonda sohbet edelim. MEBBİS üzerinden bir randevu linki oluşturduk, katılmak isteyen arkadaşlarımız ekteki linki kullanabilirler. Salon kapasitesi açısından başvuru sırasına göre ilk 250 kişiyi bu hafta Bakanlıkta misafir edeceğiz" ifadelerine yer verdi.