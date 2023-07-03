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https://sputniknews.com.tr/20230703/arastirma-gece-uykusundan-once-dis-fircalamamak-kalp-hastaligi-riskini-artirabilir-1073117989.html
Araştırma: Gece uykusundan önce diş fırçalamamak kalp hastalığı riskini artırabilir
Araştırma: Gece uykusundan önce diş fırçalamamak kalp hastalığı riskini artırabilir
Japonya'da yapılan araştırma, gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T16:24+0300
2023-07-03T16:24+0300
yaşam
diş
diş fırçası
araştırma
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News Medical'ın haberine göre, diş fırçalama sıklığı ile kalp rahatsızlığı riski arasındaki ilişkiye odaklanan araştırmanın sonuçları yayımlandı.Araştırma kapsamında 2013-2016 arasında Japonya'daki Osaka Üniversitesi Hastanesinde yatan hastalardan 1675 kişi seçildi.Katılımcılar, dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa fırçalayanlar, dişlerini yalnızca geceleri fırçalayanlar, dişlerini yalnızca sabahları fırçalayanlar ve dişlerini hiç fırçalamayanlar olarak dört gruba ayrıldı.Araştırmacılar, katılımcıların yaşını, cinsiyetini, sigara içme geçmişini de göz önünde bulundurdu. Ayrıca katılımcıların sağlık kayıtları dört bağımsız araştırmacı tarafından geriye dönük olarak incelendi.Araştırmada, kalp yetmezliği, kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, göğüs ağrısı ve ameliyat gerektiren kalp kapağı ve aort hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklara odaklanıldı.Dişlerini günde iki kez fırçalayanlar ve sadece geceleri fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma (tahmini) oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi.Araştırmanın bulguları, dişleri yalnızca sabahları fırçalamanın yetersiz ve geceleri fırçalamanın sağlık açısından önemli olduğunu ortaya koydu.Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.
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diş, diş fırçası, araştırma
diş, diş fırçası, araştırma

Araştırma: Gece uykusundan önce diş fırçalamamak kalp hastalığı riskini artırabilir

16:24 03.07.2023
© AFP 2023 / GREG WOODdiş fırçalama
diş fırçalama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / GREG WOOD
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Japonya'da yapılan araştırma, gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu.
News Medical'ın haberine göre, diş fırçalama sıklığı ile kalp rahatsızlığı riski arasındaki ilişkiye odaklanan araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Araştırma kapsamında 2013-2016 arasında Japonya'daki Osaka Üniversitesi Hastanesinde yatan hastalardan 1675 kişi seçildi.
Katılımcılar, dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa fırçalayanlar, dişlerini yalnızca geceleri fırçalayanlar, dişlerini yalnızca sabahları fırçalayanlar ve dişlerini hiç fırçalamayanlar olarak dört gruba ayrıldı.
Araştırmacılar, katılımcıların yaşını, cinsiyetini, sigara içme geçmişini de göz önünde bulundurdu. Ayrıca katılımcıların sağlık kayıtları dört bağımsız araştırmacı tarafından geriye dönük olarak incelendi.
Araştırmada, kalp yetmezliği, kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, göğüs ağrısı ve ameliyat gerektiren kalp kapağı ve aort hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklara odaklanıldı.
Dişlerini günde iki kez fırçalayanlar ve sadece geceleri fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma (tahmini) oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi.
Araştırmanın bulguları, dişleri yalnızca sabahları fırçalamanın yetersiz ve geceleri fırçalamanın sağlık açısından önemli olduğunu ortaya koydu.
Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.
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