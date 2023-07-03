https://sputniknews.com.tr/20230703/almanya-basbakani-scholz-zelenskiy-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1073132925.html

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T22:41+0300

2023-07-03T22:41+0300

2023-07-03T22:41+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

olaf scholz

ukrayna

almanya

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.Şansölye ülkesinin, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi.Scholz, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Zelenskiy de Alman hükümetine, özellikle ağır silahlar dahil askeri desteği için teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230703/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-cephesindeki-9-saldirisi-puskurtuldu-1073130881.html

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vladimir zelenskiy, olaf scholz, ukrayna, almanya