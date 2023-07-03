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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/almanya-basbakani-scholz-zelenskiy-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1073132925.html
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T22:41+0300
2023-07-03T22:41+0300
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.Şansölye ülkesinin, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi.Scholz, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Zelenskiy de Alman hükümetine, özellikle ağır silahlar dahil askeri desteği için teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-cephesindeki-9-saldirisi-puskurtuldu-1073130881.html
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vladimir zelenskiy, olaf scholz, ukrayna, almanya
vladimir zelenskiy, olaf scholz, ukrayna, almanya

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

22:41 03.07.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlmanya'ya ilk kez ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şansölye Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında
Almanya'ya ilk kez ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şansölye Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.
Şansölye ülkesinin, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi.
Scholz, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Zelenskiy de Alman hükümetine, özellikle ağır silahlar dahil askeri desteği için teşekkür etti.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
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