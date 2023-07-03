https://sputniknews.com.tr/20230703/almanya-basbakani-scholz-zelenskiy-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1073132925.html
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T22:41+0300
2023-07-03T22:41+0300
2023-07-03T22:41+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
olaf scholz
ukrayna
almanya
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.Şansölye ülkesinin, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi.Scholz, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Zelenskiy de Alman hükümetine, özellikle ağır silahlar dahil askeri desteği için teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-cephesindeki-9-saldirisi-puskurtuldu-1073130881.html
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vladimir zelenskiy, olaf scholz, ukrayna, almanya
vladimir zelenskiy, olaf scholz, ukrayna, almanya
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.
Şansölye ülkesinin, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi.
Scholz, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Zelenskiy de Alman hükümetine, özellikle ağır silahlar dahil askeri desteği için teşekkür etti.