https://sputniknews.com.tr/20230703/alman-hukumetinde-suudi-arabistan-icin-yeni-savas-ucaklari-konusunda-anlasmazlik-iddiasi-1073094969.html
Alman hükümetinde Suudi Arabistan için yeni savaş uçakları konusunda anlaşmazlık iddiası
Alman hükümetinde Suudi Arabistan için yeni savaş uçakları konusunda anlaşmazlık iddiası
Almanya'da iktidar koalisyonunu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında, Suudi Arabistan'ın satın almak... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T02:47+0300
2023-07-03T02:47+0300
2023-07-03T02:47+0300
dünya
almanya
suudi arabistan
savaş uçağı
avrupa
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Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, İngiliz BAE Systems ile Alman-İspanyol ortaklığı Airbus Defence ve İtalyan Leonardo şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından İngiltere'de üretilen Eurofighter'ın, Suudi Arabistan'a satışı konusunda, İngiltere hükümetinin Almanya'ya baskı yaptığı, ancak Yeşiller Partisi'nin buna karşı geldiği aktarıldı.Başbakan Olaf Scholz (SPD) ile Maliye Bakanı Christian Lindner'in (FDP) satışa onay vermeyi düşündükleri, ancak Yeşiller'in kesin olarak karşı çıkması nedeniyle hükümet içinde anlaşmazlık olduğu vurgulandı.Haberde görüşlerine yer verilen, partinin savunma politikaları sözcüsü Sara Nanni, "Alman hükümeti, hiçbir koşulda bunu kabul etmemelidir" ifadesini kullandı.Bu konudaki nihai kararın, Federal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği kaydedildi.
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almanya, suudi arabistan, savaş uçağı, avrupa
almanya, suudi arabistan, savaş uçağı, avrupa
Alman hükümetinde Suudi Arabistan için yeni savaş uçakları konusunda anlaşmazlık iddiası
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Almanya'da iktidar koalisyonunu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında, Suudi Arabistan'ın satın almak istediği Eurofighter savaş uçağının satışı konusunda anlaşmazlık olduğu iddia edildi.
Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, İngiliz BAE Systems ile Alman-İspanyol ortaklığı Airbus Defence ve İtalyan Leonardo şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından İngiltere'de üretilen Eurofighter'ın, Suudi Arabistan'a satışı konusunda, İngiltere hükümetinin Almanya'ya baskı yaptığı, ancak Yeşiller Partisi'nin buna karşı geldiği aktarıldı.
Başbakan Olaf Scholz (SPD) ile Maliye Bakanı Christian Lindner'in (FDP) satışa onay vermeyi düşündükleri, ancak Yeşiller'in kesin olarak karşı çıkması nedeniyle hükümet içinde anlaşmazlık olduğu vurgulandı.
Haberde görüşlerine yer verilen, partinin savunma politikaları sözcüsü Sara Nanni, "Alman hükümeti, hiçbir koşulda bunu kabul etmemelidir" ifadesini kullandı.
Bu konudaki nihai kararın, Federal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği kaydedildi.