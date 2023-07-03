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https://sputniknews.com.tr/20230703/9-gunluk-tatilde-diyarbakir-mardin-ve-batmanda-13-kisi-boguldu-1073113079.html
9 günlük tatilde Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 13 kişi boğuldu
9 günlük tatilde Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 13 kişi boğuldu
Diyarbakır, Mardin ve Batman'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde gölet ve nehirlere giren 13 kişi boğularak yaşamını yitirdi 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde gölet ve nehirler kenarlarında geçirdi. Havaların sıcak olması nedeniyle çoğu vatandaş, tehlike ve uyarılara rağmen serinlemek için gölet ve nehirlere girdi.Diyarbakır'da 9, Batman’da 3 ve Mardin’de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda boğuldu. Suda kaybolan vatandaşların cansız bedenleri, ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlar, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek, toprağa verildi.
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diyarbakır, batman, mardin
diyarbakır, batman, mardin

9 günlük tatilde Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 13 kişi boğuldu

13:53 03.07.2023
© AAŞanlıurfa'da, göl, gölet, nehir gibi yerlerdeki boğulma vakalarına karşı vatandaşlar, 4 dilde asılan levhalarla uyarılıyor.
Şanlıurfa'da, göl, gölet, nehir gibi yerlerdeki boğulma vakalarına karşı vatandaşlar, 4 dilde asılan levhalarla uyarılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Diyarbakır, Mardin ve Batman'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde gölet ve nehirlere giren 13 kişi boğularak yaşamını yitirdi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde gölet ve nehirler kenarlarında geçirdi. Havaların sıcak olması nedeniyle çoğu vatandaş, tehlike ve uyarılara rağmen serinlemek için gölet ve nehirlere girdi.
Diyarbakır'da 9, Batman’da 3 ve Mardin’de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda boğuldu. Suda kaybolan vatandaşların cansız bedenleri, ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlar, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek, toprağa verildi.
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