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111 yıl önce yaşandı: Türkiye'de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası
111 yıl önce yaşandı: Türkiye'de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası
Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, Türkiye'nin ilk ölümlü trafik kazasının 26 Ocak 1912 yılında Halaskargazi Caddesi’nde gerçekleştiğini söyledi. Kazanın yaşandığı... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, istanbul, trafik kazası, фото, şişli

111 yıl önce yaşandı: Türkiye'de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası

11:31 03.07.2023
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Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, Türkiye'nin ilk ölümlü trafik kazasının 26 Ocak 1912 yılında Halaskargazi Caddesi’nde gerçekleştiğini söyledi. Kazanın yaşandığı cadde havadan görüntülendi.
© İHATürkiye’de ilk ölümlü trafik kazası kayıtlara göre, 26 Ocak 1912 yılında İtalyan Konsolosluğunun şoförü Frederico Rasi’nin Şişli Camii yanında yer alan Halaskargazi Caddesi’nde İdris isimli Arnavuta çarpmasıyla gerçekleşti.
Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Türkiye’de ilk ölümlü trafik kazası kayıtlara göre, 26 Ocak 1912 yılında İtalyan Konsolosluğunun şoförü Frederico Rasi’nin Şişli Camii yanında yer alan Halaskargazi Caddesi’nde İdris isimli Arnavuta çarpmasıyla gerçekleşti.
© İHAKayıtlarda, ilk ölümlü trafik kazasını yapan şoför Rasi'nin, İdris’e çarpıp kaçtığı, ardından Pangaltı’da polise yakalandığı yer aldı.
Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kayıtlarda, ilk ölümlü trafik kazasını yapan şoför Rasi'nin, İdris’e çarpıp kaçtığı, ardından Pangaltı’da polise yakalandığı yer aldı.
© İHATarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, ilk ölümlü kaza hakkında bilgiler verdi.
Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, ilk ölümlü kaza hakkında bilgiler verdi.
© İHAYavaşçay, “Türkiye’de ilk kaza bugünkü Beşiktaş’ta meydana gelmişti. Orada herhangi bir ölüm olmamıştı. Sadece yaralanma yaşanmıştı. Türkiye’deki ilk ölümlü kaza şu an bulunduğumuz Şişli Camii yanında olan Halaskargazi Caddesi’nde meydana geldi” dedi.
Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yavaşçay, “Türkiye’de ilk kaza bugünkü Beşiktaş’ta meydana gelmişti. Orada herhangi bir ölüm olmamıştı. Sadece yaralanma yaşanmıştı. Türkiye’deki ilk ölümlü kaza şu an bulunduğumuz Şişli Camii yanında olan Halaskargazi Caddesi’nde meydana geldi” dedi.
© İHAYavaşçay, şöyle devam etti: “İtalyan sefaretinde çalışan Frederico Rasi, 1912 yılında Mecidiyeköy’den Beyoğlu’na gitmek isterken bu yolda yürüyen Arnavut vatandaşımız İdris’e çarpmıştı. Çarptıktan sonra olayın şokuyla kaçmıştı. Polisler tarafından Beyoğlu civarında yakalanmıştı. Çarptığı kişi İdris ismindeki vatandaş ise çevredeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaşamını yitiriyor daha sonrasında kendisine çarpan kişi İtalyan sefaretinde çalıştığı için olay büyümüştü. Ülkeler arası büyüyecek dereceye gelmişti ki bu nedenle İtalyan sefareti olayı çözmek için hem İdris’in ailesine yüklü miktarda para verilmesini hem de çarpan kişinin yani Frederico Rasi’nin gereken cezayı almasını sağlamıştı. Böylelikle Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü kaza yaşanmış oldu.”
Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Yavaşçay, şöyle devam etti: “İtalyan sefaretinde çalışan Frederico Rasi, 1912 yılında Mecidiyeköy’den Beyoğlu’na gitmek isterken bu yolda yürüyen Arnavut vatandaşımız İdris’e çarpmıştı. Çarptıktan sonra olayın şokuyla kaçmıştı. Polisler tarafından Beyoğlu civarında yakalanmıştı. Çarptığı kişi İdris ismindeki vatandaş ise çevredeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaşamını yitiriyor daha sonrasında kendisine çarpan kişi İtalyan sefaretinde çalıştığı için olay büyümüştü. Ülkeler arası büyüyecek dereceye gelmişti ki bu nedenle İtalyan sefareti olayı çözmek için hem İdris’in ailesine yüklü miktarda para verilmesini hem de çarpan kişinin yani Frederico Rasi’nin gereken cezayı almasını sağlamıştı. Böylelikle Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü kaza yaşanmış oldu.”
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