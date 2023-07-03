111 yıl önce yaşandı: Türkiye'de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası

© İHA Yavaşçay, şöyle devam etti: “İtalyan sefaretinde çalışan Frederico Rasi, 1912 yılında Mecidiyeköy’den Beyoğlu’na gitmek isterken bu yolda yürüyen Arnavut vatandaşımız İdris’e çarpmıştı. Çarptıktan sonra olayın şokuyla kaçmıştı. Polisler tarafından Beyoğlu civarında yakalanmıştı. Çarptığı kişi İdris ismindeki vatandaş ise çevredeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaşamını yitiriyor daha sonrasında kendisine çarpan kişi İtalyan sefaretinde çalıştığı için olay büyümüştü. Ülkeler arası büyüyecek dereceye gelmişti ki bu nedenle İtalyan sefareti olayı çözmek için hem İdris’in ailesine yüklü miktarda para verilmesini hem de çarpan kişinin yani Frederico Rasi’nin gereken cezayı almasını sağlamıştı. Böylelikle Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü kaza yaşanmış oldu.”