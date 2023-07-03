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Çin'de 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor
Çin'de 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor
Çin son günlerde 35 derecelere ulaşan hava sıcaklıklarıyla 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak günlerini yaşıyor. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, çin, çin halk cumhuriyeti, sıcak hava, hava sıcaklığı
фото, çin, çin halk cumhuriyeti, sıcak hava, hava sıcaklığı

Çin'de 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor

17:29 03.07.2023
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Çin son günlerde 35 derecelere ulaşan hava sıcaklıklarıyla 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak günlerini yaşıyor.
© AFP 2023 / WANG ZHAO

Çin'de son 6 ayda rekor seviyede sıcaklıklar kaydediliyor.

Çin&#x27;de son 6 ayda rekor seviyede sıcaklıklar kaydediliyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© AFP 2023 / WANG ZHAO

Çin'de son 6 ayda rekor seviyede sıcaklıklar kaydediliyor.

© AFP 2023 / WANG ZHAO

Ulusal İklim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla daha etkili dört sıcak hava dalgası yaşandığı belirtildi.

Ulusal İklim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla daha etkili dört sıcak hava dalgası yaşandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/9
© AFP 2023 / WANG ZHAO

Ulusal İklim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla daha etkili dört sıcak hava dalgası yaşandığı belirtildi.

© AFP 2023 / WANG ZHAO

Ortalama 35 dereceyle 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor.

Ortalama 35 dereceyle 1961&#x27;den bu yana en sıcak günler yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© AFP 2023 / WANG ZHAO

Ortalama 35 dereceyle 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor.

© AFP 2023 / WANG ZHAO

Bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından ülkenin kuzeyinde 200 milyondan fazla kişi etkileniyor.

Bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından ülkenin kuzeyinde 200 milyondan fazla kişi etkileniyor. - Sputnik Türkiye
4/9
© AFP 2023 / WANG ZHAO

Bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından ülkenin kuzeyinde 200 milyondan fazla kişi etkileniyor.

© AFP 2023 / PETER PARKS

Çin Meteoroloji İdaresi Başkanı Cou Bing, aşırı sıcakların El Nino hava olaylarıyla ilişkili olduğunu ve bu sebeple ülkenin güneyinde yaz aylarında yağış artışı, kuzeyinde ise kuraklık yaşandığını söyledi.

Çin Meteoroloji İdaresi Başkanı Cou Bing, aşırı sıcakların El Nino hava olaylarıyla ilişkili olduğunu ve bu sebeple ülkenin güneyinde yaz aylarında yağış artışı, kuzeyinde ise kuraklık yaşandığını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/9
© AFP 2023 / PETER PARKS

Çin Meteoroloji İdaresi Başkanı Cou Bing, aşırı sıcakların El Nino hava olaylarıyla ilişkili olduğunu ve bu sebeple ülkenin güneyinde yaz aylarında yağış artışı, kuzeyinde ise kuraklık yaşandığını söyledi.

© AFP 2023 / PETER PARKS

Ülkenin kuzeyinde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Ülkenin kuzeyinde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© AFP 2023 / PETER PARKS

Ülkenin kuzeyinde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

© AFP 2023 / PETER PARKS

Çin'in güneybatısında da 'son 50 yılın en büyük sel felaketi' olarak nitelendirilen afet nedeniyle 10 bin kişi yerinden oldu.

Çin&#x27;in güneybatısında da &#x27;son 50 yılın en büyük sel felaketi&#x27; olarak nitelendirilen afet nedeniyle 10 bin kişi yerinden oldu. - Sputnik Türkiye
7/9
© AFP 2023 / PETER PARKS

Çin'in güneybatısında da 'son 50 yılın en büyük sel felaketi' olarak nitelendirilen afet nedeniyle 10 bin kişi yerinden oldu.

© AFP 2023 / STR

Sel felaketinde yaklaşık 70 ev yıkıldı. İlk belirlemelere göre hasarın en az 79 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Sel felaketinde yaklaşık 70 ev yıkıldı. İlk belirlemelere göre hasarın en az 79 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
8/9
© AFP 2023 / STR

Sel felaketinde yaklaşık 70 ev yıkıldı. İlk belirlemelere göre hasarın en az 79 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

© AFP 2023 / PETER PARKS

Felakette şimdiye kadar can kaybı yaşanmadı.

Felakette şimdiye kadar can kaybı yaşanmadı. - Sputnik Türkiye
9/9
© AFP 2023 / PETER PARKS

Felakette şimdiye kadar can kaybı yaşanmadı.

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