https://sputniknews.com.tr/20230703/-et-yiyen-orumcek-olarak-biliniyor-elazigda-sarikiz-panigi-1073101486.html
'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği
'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği
Elazığ’da 'et yiyen' olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' görüntülendi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T10:46+0300
2023-07-03T10:46+0300
2023-07-03T10:46+0300
yaşam
örümcek
elazığ
zehir
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Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/havalar-isindi-sarikiz-ortaya-cikti-1-metreye-kadar-ziplayabiliyor-1072644875.html
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örümcek, elazığ, zehir
'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği
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Elazığ’da 'et yiyen' olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' görüntülendi.
Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.
Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.
Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.