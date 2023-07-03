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https://sputniknews.com.tr/20230703/-et-yiyen-orumcek-olarak-biliniyor-elazigda-sarikiz-panigi-1073101486.html
'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği
'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği
Elazığ’da 'et yiyen' olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' görüntülendi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T10:46+0300
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yaşam
örümcek
elazığ
zehir
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Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/havalar-isindi-sarikiz-ortaya-cikti-1-metreye-kadar-ziplayabiliyor-1072644875.html
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örümcek, elazığ, zehir
örümcek, elazığ, zehir

'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği

10:46 03.07.2023
© İHASarıkız
Sarıkız - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© İHA
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Elazığ’da 'et yiyen' olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' görüntülendi.
Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.
Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.
Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.
sarıkız ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
YAŞAM
Havalar ısındı, sarıkız ortaya çıktı: 1 metreye kadar zıplayabiliyor
20 Haziran , 10:44
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