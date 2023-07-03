https://sputniknews.com.tr/20230703/-et-yiyen-orumcek-olarak-biliniyor-elazigda-sarikiz-panigi-1073101486.html

'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği

'Et yiyen örümcek' olarak biliniyor: Elazığ'da 'Sarıkız' paniği

Elazığ’da 'et yiyen' olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' görüntülendi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T10:46+0300

2023-07-03T10:46+0300

2023-07-03T10:46+0300

yaşam

örümcek

elazığ

zehir

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Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230620/havalar-isindi-sarikiz-ortaya-cikti-1-metreye-kadar-ziplayabiliyor-1072644875.html

elazığ

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örümcek, elazığ, zehir