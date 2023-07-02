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‘Yatırımcılar, bu yılın ilk yarısında Avrupa’daki fonlardan 27 milyar dolar çekti’
‘Yatırımcılar, bu yılın ilk yarısında Avrupa’daki fonlardan 27 milyar dolar çekti’
Batı medyası, yatırımcıların bu yılın ilk yarısında Avrupa’daki fonlardan 27 milyar dolar çektiğini belirtti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T10:35+0300
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dünya
avrupa
yatırımcı
bank of america
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Bloomberg yazarı Michael Msika, Bank of Amerika’nın verilerine dayandırdığı yazısında, “Bölgenin hisse senedi fonu, yatırım çıkışları nedeniyle art arda 16 haftadır zarar görüyor. Toplamda 27 milyar dolarlık para çekildi” ifadesini kullandı.Sadece geçen hafta Avrupa’dan para çıkışının 4 milyar 600 milyon doları bulduğu kaydedildi.Msika’nın görüşüne göre bu durum, yatırımcıların ABD fonlarını tercih etmeye başlamasıyla açıklanabilir.
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avrupa, yatırımcı, bank of america
avrupa, yatırımcı, bank of america

‘Yatırımcılar, bu yılın ilk yarısında Avrupa’daki fonlardan 27 milyar dolar çekti’

10:35 02.07.2023
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
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Batı medyası, yatırımcıların bu yılın ilk yarısında Avrupa’daki fonlardan 27 milyar dolar çektiğini belirtti.
Bloomberg yazarı Michael Msika, Bank of Amerika’nın verilerine dayandırdığı yazısında, “Bölgenin hisse senedi fonu, yatırım çıkışları nedeniyle art arda 16 haftadır zarar görüyor. Toplamda 27 milyar dolarlık para çekildi” ifadesini kullandı.
Sadece geçen hafta Avrupa’dan para çıkışının 4 milyar 600 milyon doları bulduğu kaydedildi.
Msika’nın görüşüne göre bu durum, yatırımcıların ABD fonlarını tercih etmeye başlamasıyla açıklanabilir.
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