https://sputniknews.com.tr/20230702/yasak-bolgeden-girdigi-salda-golunde-akintiya-kapilan-kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-1073073814.html
Yasak bölgeden girdiği Salda Gölü’nde akıntıya kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti
Yasak bölgeden girdiği Salda Gölü’nde akıntıya kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti
Burdur’un Yeşilova ilçesinde ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’ne giren ve kardeşi ile birlikte akıntıya kapılan kız çocuğu dalgıçların 45 dakika süren... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T00:51+0300
2023-07-02T00:51+0300
2023-07-02T00:52+0300
türkiye
salda gölü
kız çocuğu
boğulma
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’ne gelen 13 yaşındaki İlayda Nur K. erkek kardeşi ile birlikte serinlemek için yasak bölgeden göle girdi. Gölde bir süre kardeşiyle yüzen İlayda, bir anda gelen akıntıya kapılarak açığa doğru sürüklendi. Sahil şeridinde bulunan cankurtaran ekiplerinin çocukların boğulduğunu görerek hemen müdahale ettiği olayda iki çocuktan erkek kardeş kurtarılırken İlayda Nur K. gözden kayboldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen Antalya Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamların Salda Gölü’nde yaklaşık 45 dakika süren arama tarama faaliyetleri sonrasında küçük kız sahilden 35-40 metre açıkta ve 12 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılıp sahile getirilen İlayda Nur K., sahilde bekleyen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen İlayda Nur K. hayatını kaybetti.
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salda gölü, kız çocuğu, boğulma
salda gölü, kız çocuğu, boğulma
Yasak bölgeden girdiği Salda Gölü’nde akıntıya kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti
00:51 02.07.2023 (güncellendi: 00:52 02.07.2023) Abone ol
Burdur’un Yeşilova ilçesinde ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’ne giren ve kardeşi ile birlikte akıntıya kapılan kız çocuğu dalgıçların 45 dakika süren çalışmaları sonucu 12 metre suyun altında bulunup kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’ne gelen 13 yaşındaki İlayda Nur K. erkek kardeşi ile birlikte serinlemek için yasak bölgeden göle girdi.
Gölde bir süre kardeşiyle yüzen İlayda, bir anda gelen akıntıya kapılarak açığa doğru sürüklendi. Sahil şeridinde bulunan cankurtaran ekiplerinin çocukların boğulduğunu görerek hemen müdahale ettiği olayda iki çocuktan erkek kardeş kurtarılırken İlayda Nur K. gözden kayboldu.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Antalya Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamların Salda Gölü’nde yaklaşık 45 dakika süren arama tarama faaliyetleri sonrasında küçük kız sahilden 35-40 metre açıkta ve 12 metre derinlikte bulundu.
Sudan çıkarılıp sahile getirilen İlayda Nur K., sahilde bekleyen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen İlayda Nur K. hayatını kaybetti.