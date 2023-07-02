https://sputniknews.com.tr/20230702/yasak-bolgeden-girdigi-salda-golunde-akintiya-kapilan-kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-1073073814.html

Yasak bölgeden girdiği Salda Gölü’nde akıntıya kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Yasak bölgeden girdiği Salda Gölü’nde akıntıya kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Burdur’un Yeşilova ilçesinde ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’ne giren ve kardeşi ile birlikte akıntıya kapılan kız çocuğu dalgıçların 45 dakika süren... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T00:51+0300

2023-07-02T00:51+0300

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türkiye

salda gölü

kız çocuğu

boğulma

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’ne gelen 13 yaşındaki İlayda Nur K. erkek kardeşi ile birlikte serinlemek için yasak bölgeden göle girdi. Gölde bir süre kardeşiyle yüzen İlayda, bir anda gelen akıntıya kapılarak açığa doğru sürüklendi. Sahil şeridinde bulunan cankurtaran ekiplerinin çocukların boğulduğunu görerek hemen müdahale ettiği olayda iki çocuktan erkek kardeş kurtarılırken İlayda Nur K. gözden kayboldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen Antalya Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamların Salda Gölü’nde yaklaşık 45 dakika süren arama tarama faaliyetleri sonrasında küçük kız sahilden 35-40 metre açıkta ve 12 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılıp sahile getirilen İlayda Nur K., sahilde bekleyen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen İlayda Nur K. hayatını kaybetti.

türkiye

salda gölü

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salda gölü, kız çocuğu, boğulma