https://sputniknews.com.tr/20230702/turkiyede-bir-ayda-55-kisi-boguldu-1073084467.html

Türkiye'de bir ayda 55 kişi boğuldu

Türkiye'de bir ayda 55 kişi boğuldu

Türkiye'de son 1 ayda hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kazalar nedeniyle su kaynaklarına... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T14:56+0300

2023-07-02T14:56+0300

2023-07-02T14:56+0300

türkiye

türkiye

boğulma

gölet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/03/1058261259_0:2:1062:599_1920x0_80_0_0_6f5fd4ff8a3b650e7cef4a857ffd3cb9.jpg

Yüzme sezonunun başlamasıyla su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde AFAD, emniyet müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi kurumların yaptığı bilgilendirme çalışmaları ve uyarılarına rağmen boğulma vakaları yaşandı.Ülke genelinde 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 55 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.Denizlere kıyısı olan şehirlerin yanı sıra göl, gölet ve sulama kanallarının fazla olduğu illerde boğulmaların daha yoğun yaşandığı gözlenirken, en çok boğulma vakası 29 Haziran'da gerçekleşti. Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da 2'şer, Kırıkkale'de 3, Şanlıurfa ve Mersin'de birer olmak üzere 11 kişi 29 Haziran'da boğularak hayatını kaybetti.Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220814/diyarbakir-ve-sanliurfada-15-ayda-20-genc-boguldu-1059902710.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, boğulma, gölet