Türkiye'de bir ayda 55 kişi boğuldu
© İHA / MUHAMMER AYSamsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba baygın halde sudan çıkartıldı. Baba-kız hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ailesi ile piknik yapan hemşirenin kalp masajı yapıp ilk müdahaleyi yaptığı baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızı ise tedavi altına alındı.
© İHA / MUHAMMER AY
Türkiye'de son 1 ayda hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşen 55 kişi yaşamını yitirdi.
Yüzme sezonunun başlamasıyla su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde AFAD, emniyet müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi kurumların yaptığı bilgilendirme çalışmaları ve uyarılarına rağmen boğulma vakaları yaşandı.
Ülke genelinde 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 55 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.
Denizlere kıyısı olan şehirlerin yanı sıra göl, gölet ve sulama kanallarının fazla olduğu illerde boğulmaların daha yoğun yaşandığı gözlenirken, en çok boğulma vakası 29 Haziran'da gerçekleşti. Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da 2'şer, Kırıkkale'de 3, Şanlıurfa ve Mersin'de birer olmak üzere 11 kişi 29 Haziran'da boğularak hayatını kaybetti.
Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.
Ülke genelinde 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 55 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.
Denizlere kıyısı olan şehirlerin yanı sıra göl, gölet ve sulama kanallarının fazla olduğu illerde boğulmaların daha yoğun yaşandığı gözlenirken, en çok boğulma vakası 29 Haziran'da gerçekleşti. Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da 2'şer, Kırıkkale'de 3, Şanlıurfa ve Mersin'de birer olmak üzere 11 kişi 29 Haziran'da boğularak hayatını kaybetti.
Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.
14 Ağustos 2022, 09:30