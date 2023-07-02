https://sputniknews.com.tr/20230702/suudi-arabistan-hacda-kutsal-mekanlardaki-yer-dagiliminda-hicbir-ulkeye-ayricalik-taninmayacak-1073087226.html

Suudi Arabistan: Hacda kutsal mekanlardaki yer dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak

Suudi Arabistan: Hacda kutsal mekanlardaki yer dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak

Suudi Arabistan, bir sonraki hac mevsiminde Arafat, Müzdelife ve Mina gibi kutsal mekanlardaki yer dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacağını... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T16:29+0300

2023-07-02T16:29+0300

2023-07-02T16:30+0300

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, 2023 hac mevsiminin tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2024 hac mevsimine (Hicri 1455) ilişkin açıklamalarda bulundu.Rabia, "Bir sonraki hac mevsiminde (2024), kutsal mekanlardaki yer dağılımında öncelik ilk önce gelen ülkelerin olacak. Gelecek hac mevsiminde kutsal mekanlardaki yerlerin dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalıklı muamele yapılmayacaktır" dedi.Sözleşmelerini erken bitiren ülkelerin, kutsal mekanlarda kendi vatandaşları için uygun yerleri seçme önceliğine sahip olacağını kaydeden Rabia, 2024 hac sezonu için ön hazırlıkların başladığını ifade etti.Hac ve Umre Bakanı Rabia, daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230701/diyanet-isleri-baskani-erbas-92-bin-500-turk-vatandasi-haci-oldu-25-vatandasimiz-vefat-etti-1073054464.html

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