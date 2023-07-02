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Suriye, Lübnan'dan ilk etapta 180 bin mülteciyi geri almaya hazır
Suriye, Lübnan'dan ilk etapta 180 bin mülteciyi geri almaya hazır
Lübnan Göç Bakanı İssam Şerafeddin, Suriye'nin geri dönüşün ilk aşamasında Lübnan'dan evlerine dönecek 180 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazır olduğunu... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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lübnan
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Lübnan Göç Bakanı İssam Şerafeddin, Suriye hükümetinin ilk etapta Lübnan'da bulunan 180 bin Suriyeli mülteciyi geri almaya hazır olduğunu belirtti.Sputnik'e konuşan Şerafeddin, "Suriye hükümeti, Lübnan Göç Bakanlığı'nın talep ettiğinden daha fazla imkân sağladı. Ülkeyi terk eden Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin olarak, ilk aşamada 180 bin yerinden edilmiş kişi kabul edilecek ve daha sonra bu sayının artırılması ihtimaliyle birlikte ayda 15 bin yerinden edilmiş kişi kabul edilecek" ifadelerini kullandı.Bakan, ayrıca tarafların cezasını Suriye'de çekmek isteyen 1700 Suriyeli mahkûm konusunu da görüştüklerini ve bu kapsamda hükümete karşı savaşmış olanlar da dâhil olmak üzere, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın af çıkarması ihtimalinin de bulunduğunu ifade etti.Şerafeddin, Lübnan'dan evlerine dönmek istemeyen Suriyeli mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) aracılığıyla üçüncü ülkelerde siyasi sığınma başvurusunda bulunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.Lübnan hükümetinin verilerine göre 2022 yılı itibariyle ülkede 2 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. BMMYK ise bu sayıyı 840 bin olarak veriyor.Geçen yıl, geri dönüş sürecinin yeniden başlamasının ardından Lübnan'dan Suriye'ye gönüllü olarak dönen yerinden edilmiş Suriyelilerin sayısı 43 bin 254 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/gocmen-faciasi-yunanistanda-protesto-edildi-sorumlusu-abd-ile-abnin-emperyalist-politikalari-1072524971.html
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suriye, lübnan, mülteci
suriye, lübnan, mülteci

Suriye, Lübnan'dan ilk etapta 180 bin mülteciyi geri almaya hazır

00:09 02.07.2023 (güncellendi: 00:11 02.07.2023)
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Lübnan Göç Bakanı İssam Şerafeddin, Suriye'nin geri dönüşün ilk aşamasında Lübnan'dan evlerine dönecek 180 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Lübnan Göç Bakanı İssam Şerafeddin, Suriye hükümetinin ilk etapta Lübnan'da bulunan 180 bin Suriyeli mülteciyi geri almaya hazır olduğunu belirtti.
Sputnik'e konuşan Şerafeddin, "Suriye hükümeti, Lübnan Göç Bakanlığı'nın talep ettiğinden daha fazla imkân sağladı. Ülkeyi terk eden Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin olarak, ilk aşamada 180 bin yerinden edilmiş kişi kabul edilecek ve daha sonra bu sayının artırılması ihtimaliyle birlikte ayda 15 bin yerinden edilmiş kişi kabul edilecek" ifadelerini kullandı.
Bakan, ayrıca tarafların cezasını Suriye'de çekmek isteyen 1700 Suriyeli mahkûm konusunu da görüştüklerini ve bu kapsamda hükümete karşı savaşmış olanlar da dâhil olmak üzere, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın af çıkarması ihtimalinin de bulunduğunu ifade etti.
Şerafeddin, Lübnan'dan evlerine dönmek istemeyen Suriyeli mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) aracılığıyla üçüncü ülkelerde siyasi sığınma başvurusunda bulunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Lübnan hükümetinin verilerine göre 2022 yılı itibariyle ülkede 2 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. BMMYK ise bu sayıyı 840 bin olarak veriyor.
Geçen yıl, geri dönüş sürecinin yeniden başlamasının ardından Lübnan'dan Suriye'ye gönüllü olarak dönen yerinden edilmiş Suriyelilerin sayısı 43 bin 254 oldu.
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