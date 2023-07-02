https://sputniknews.com.tr/20230702/sanliurfa-valiligi-ataturk-heykelinin-uzerine-cikan-suriye-uyruklu-supheli-gozaltina-alindi-1073094075.html

Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan 13 yaşındaki Suriye uyruklu zanlının gözaltına alındığını bildirdi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T23:03+0300

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türkiye

şanlıurfa

şanlıurfa valiliği

atatürk

heykel

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Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığını belirtti.İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu 13 yaşındaki M.E'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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