https://sputniknews.com.tr/20230702/sanliurfa-valiligi-ataturk-heykelinin-uzerine-cikan-suriye-uyruklu-supheli-gozaltina-alindi-1073094075.html
Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan 13 yaşındaki Suriye uyruklu zanlının gözaltına alındığını bildirdi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T23:03+0300
2023-07-02T23:03+0300
2023-07-02T23:03+0300
türkiye
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
atatürk
heykel
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Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığını belirtti.İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu 13 yaşındaki M.E'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, atatürk, heykel
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, atatürk, heykel
Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan 13 yaşındaki Suriye uyruklu zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığını belirtti.
İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu 13 yaşındaki M.E'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.