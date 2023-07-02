https://sputniknews.com.tr/20230702/rize-artvin-havalimanina-uluslararasi-ilk-ucus-gerceklestirildi-1073076420.html

Rize-Artvin Havalimanına uluslararası ilk uçuş gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanına uluslararası ilk uçuş gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı'na, yurt dışından turizm amaçlı ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T09:49+0300

2023-07-02T09:49+0300

2023-07-02T09:49+0300

yaşam

rize

havalimanı

turist

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Umman'a ait SalamAir firması tarafından Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve 17.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapan tarifeli uçak, su takıyla karşılandı.Uçakta bulunan yolcular, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı ve turizm işletmeleri tarafından çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşılandı. Burada yolculara Çaykur Rizespor atkısı, Rize çayı ve lokum ikram edildi.Terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.Vali Vekili Sarı, burada gazetecilere, havalimanının geçen yıl mayıs ayında hizmete açıldığını hatırlattı.Yaklaşık bir milyon kişinin havalimanını kullandığını ifade eden Sarı, "7 bin civarında hava hareketliliği oldu. Bu artan talep ile ilimize hem uçuşların hem de misafirlerin sayısı artacak." dedi.Sarı, Rize-Artvin Havalimanı'nın bugün ilk kez uluslararası tarifeli ve ticari niteliğe sahip uçuşla gündeme geldiğini belirterek, şunları kaydetti:SalamAir Genel Müdürü Mohamed Ahmed Abdulla Ahme ise Rize'nin yeşili ve havasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda Rize çayı bizim için çok değerli. Bunu da bugün burada görmüş olduk. Çok uzun zamandır buna hazırlanıyorduk. Ben dahil herkes çok sevindi. İnanılmaz bir havalimanı. Son derece modern ve içerisinde kültür barındırıyor. Herkes resim çekmek istediği için uçakta hafif bir eğim oldu." diye konuştu.'Heyecan verici'Pilot Davut Aktaş da yeni bir havaalanına uluslararası yolculuk yapmanın kendileri için gurur verici olduğunu aktardı.İnişte şehrin güzel görüntüsünün heyecan verici olduğunu ifade eden Aktaş, "Özellikle uçağın sağ tarafında oturan yolcular şehri görünce mutlu oldu. İnince su takı ile karşılamayı herkes alkışladı. İşim gereği çok fazla havalimanına gittim. Bu tarz bir şey yok. Göremezsiniz de bulamazsınız da. Havaalanı beklediğimden daha güzeldi." şeklinde konuştu.Yolculardan Mecit Kotan, kendileri için güzel bir anı olduğunu dile getirerek, "Bu uçuşu özellikle seçtik. Böyle bir ana tanıklık etmek çok güzeldi. Kaptanımız da anonsunda ilk uçuş olduğundan bahsetmişti. Bunun her zaman denk gelmeyeceğini söyledi. Kameralarınızı hazırlayın dedi ve biz de hazırladık. İndiğimizde de horonla karşılandık. İkramlar yapıldı. Bundan önce yaklaşık 15 ülke gezdim. Birçok havaalanı gördüm. İndiğinizde nereye indiğinizi anladığınız nadir yerlerden birisiydi." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230701/antalyaya-6-ayda-hava-yoluyla-gelen-turist-sayisi-55-milyonu-gecti-1073062475.html

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