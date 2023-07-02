https://sputniknews.com.tr/20230702/netanyahudan-fransa-aciklamasi-antisemitizm-gosterileri-1073086610.html

Netanyahu'dan Fransa açıklaması: Antisemitizm gösterileri

Netanyahu'dan Fransa açıklaması: Antisemitizm gösterileri

İsrail Başbakanı Netanyahu, Fransa'daki sokak olaylarını 'antisemitizm gösterileri' şeklinde nitelendirerek Paris yönetimine desteğini açıkladı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T16:18+0300

2023-07-02T16:18+0300

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dünya

benyamin netanyahu

israil

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açıklama

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümetin haftalık kabine toplantısında konuştu.Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren protestoların 'antisemitik' olduğunu iddia eden Netanyahu, "Hükümetimiz, Fransa'yı kasıp kavuran antisemitizm gösterileri dalgasını büyük bir endişeyle izliyor" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı, "Son günlerde, Yahudi hedeflere yönelik canice saldırılara tanık olduk. Bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Fransız hükümetinin antisemitizme karşı mücadelesini destekliyoruz" diye konuştu.Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230702/fransadaki-protestolar-belcikanin-ardindan-bir-ulkeye-daha-sicradi-1073084909.html

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benyamin netanyahu, israil, fransa, protesto, açıklama, ortadoğu, avrupa