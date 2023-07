Medvedev: Rus ekonomisi dağılmıyor, üretim artışı Avrupa'dan daha yüksek

https://sputniknews.com.tr/20230702/medvedev-rus-ekonomisi-dagilmiyor-uretim-artisi-avrupadan-daha-yuksek-1073094172.html

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus ekonomisinin hiçbir şekilde parçalanmadığını, Rusya’daki üretim artışının Avrupa'dan daha yüksek... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalede Batılı siyasetçilerin Rusya ile ilgili dile getirdiği bir dizi teze yanıt verdi.‘Rus ekonomisinin parçalandığı’ yönündeki açıklamalara yanıt veren Medvedev, “Kesinlikle hayır. Üretim artışı Avrupa'dakinden çok daha yüksek. Reuters ajansı bile Nisan 2023'te Rusya'da imalat sektöründeki aktivitenin 12 ay üst üste büyüme gösterdiğini kabul etti. Aynı zamanda ülkemizdeki enflasyon birçok Batı ülkesinden çok daha düşüktür, tarihi minimuma yakın olup yüzde 2.9’dur. Yıl sonuna kadar yüzde 5'in üzerine çıkmayacak. Oysa Avrupa Komisyonu'nun tahminine göre 2023'te euro bölgesinde enflasyon yüzde 6'ya yakın olacak. Ülkemizdeki işsizlik te yüzde 3.3 olarak tarihin en düşük seviyesindedir” ifadelerini kullandı, ‘ekonominin tüm sektörlerinde gelişme olduğunu’ vurguladı.‘Rusya asla NATO'yu caydırmaya çalışmadı, endişelerinin dikkate alınmasını istedi’Batılı politikacıların ‘Rusya’nın NATO'yu kontrol altına almak istediği, ittifakın ise İsveç ve Finlandiya'yı kapsayacak şekilde genişlediği yönündeki tezlerini de çürüten Medvedev, şunları yazdı:Rusya'nın ebedi ideolojik rakiplerinin küresel hakimiyetlerini kaybetmeye bir adım uzakta olduklarına dikkat çeken Medvedev, bu nedenle Batı'nın korku aşılamaya çalıştığını, ancak gerçekte kendisinin dehşete düştüğünü şöyle ifade etti:‘Tahıl anlaşması mevcut şekliyle hiç gerekli değil ve feshedilmeli’Tahıl Koridoru Anlaşmasının mevcut şekliyle hiç gerekli olmadığını ve muhakkak feshedilmesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, “Ülkemizden gelen tarım ürünlerine ve gıda maddelerine bağımlılık olduğunun her yerde bilincine varıldı, tahıl anlaşması konusundaki bitmek bilmeyen ritüeller de bundan kaynaklanıyor. Oysa mevcut haliyle ona ihtiyaç olmadığı ve feshedilmesi gerektiği zaten herkes için açık. Partnerlerimize şöyle ya da böyle yardım edebiliriz, fakat şişman yüzlü Avrupalı kasabalıları beslemek bizim görevimiz değil” ifadelerini kullandı.‘Rusya başkasının iradesine boyun eğmedi ve Batı'ya sert ve kesin bir karşılık verdi’Medvedev, Rusya'nın kolektif Batı'nın ‘çifte standart’ mantığını tanımak istemediğini, başkasının iradesine boyun eğmediğini ve sert ve kesin bir şekilde karşı çıktığını yazdı.Ukrayna'da çatışmanın başlamasıyla birlikte ABD'nin önerisiyle tam bir ‘çifte standart’ paketinin yeniden devreye konulduğunu hatırlatan Medvedev, “Yeni bir şey yok, her şey her zamanki gibi. Kolektif Batı'ya göre bağımsızlık ve toprak bütünlüğü, yalnızca en yüksek yerden izni olanlar tarafından savunulabilir. Geri kalanlar sakinleştirilmeli, ezilmeli ve tercihen kendi topraklarında kanlı bulaşmalıdır. Rusya böyle bir mantığı tanımak istemedi. Başkasının iradesine itaat etmedi. Ve karşılık verdi - sert ve kesin” vurgusunu yaptı.‘Rusya ve Batı'nın uzlaşma yoluna gidebileceğinden emin değilim’Rus politikacı, “Uzlaşma yoluna gidilip gidilemeyeceğini bilmiyorum. Emin değilim. Şimdilik sonuna kadar yozlaşmış Batılı siyasi sınıf, kanlı palyaço dehşetindeki bahisleri yükseltmeye çalışıyor. Kalıcı olarak bunamış durumda, küçük dünyamızı üçüncü dünya savaşına itiyor. Kiev rejimini son Ukraynalıya kadar savaşmaya kışkırtıyor. Diğer bir deyişle, iyimser değilim” diye yazdı.Rus yazar Anton Çehov’un ‘hayat aslında çok basit bir şey ve insanın onu bozması için çok çaba sarf etmesi gerekiyor’ sözlerini hatırlatan Medvedev, “Ancak her zaman umut vardır” ifadelerini kullandı.

