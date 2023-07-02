https://sputniknews.com.tr/20230702/kenyada-meydana-gelen-trafik-kazasinda-51-kisi-oldu-1073072948.html
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü
Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T00:15+0300
2023-07-02T00:15+0300
2023-07-02T00:15+0300
dünya
kenya
trafik kazası
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Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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kenya, trafik kazası
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü
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Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.
Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.
Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.