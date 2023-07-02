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https://sputniknews.com.tr/20230702/kenyada-meydana-gelen-trafik-kazasinda-51-kisi-oldu-1073072948.html
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü
Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
kenya
trafik kazası
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Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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kenya, trafik kazası
kenya, trafik kazası

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 51 kişi öldü

00:15 02.07.2023
© AAKenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.
Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
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Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.
Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.
Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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