https://sputniknews.com.tr/20230702/istanbul-izmir-otoyolunda-tatilcilerin-donus-yogunlugu--1073083651.html
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:25+0300
2023-07-02T14:25+0300
2023-07-02T14:25+0300
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trafik
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Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu bayramın son gününde de devam ediyor.Yalova'daki Osmangazi Köprüsü girişindeki Altınova Hersek gişelerinden araçlarla geçen sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergahlarda denetimler gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230702/bakan-koca-acikladi-bayram-tatilinin-ilk-gununden-itibaren-17-bin-774-trafik-kazasi-meydana-geldi-1073079599.html
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istanbul, izmir, trafik
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik hareketliliği yaşanıyor.
Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu bayramın son gününde de devam ediyor.
Yalova'daki Osmangazi Köprüsü girişindeki Altınova Hersek gişelerinden araçlarla geçen sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.
Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergahlarda denetimler gerçekleştiriyor.