https://sputniknews.com.tr/20230702/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-fransadaki-olaylarin-ardindan-sosyal-medya-sorusturmasi-1073082970.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fransa'daki olayların ardından 'sosyal medya' soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fransa'daki olayların ardından 'sosyal medya' soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'daki olaylara benzer olayların Türkiye'de de olabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:14+0300
2023-07-02T14:14+0300
2023-07-02T14:14+0300
türkiye
soruşturma
sosyal medya
fransa
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı, yanlış algı oluşturarak kamu düzenini, kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon' içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/fransada-olayli-protestolarin-5-gecesinde-121-kisi-gozaltina-alindi-1073074259.html
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soruşturma, sosyal medya, fransa
soruşturma, sosyal medya, fransa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fransa'daki olayların ardından 'sosyal medya' soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'daki olaylara benzer olayların Türkiye'de de olabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı, yanlış algı oluşturarak kamu düzenini, kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon' içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.