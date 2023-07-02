https://sputniknews.com.tr/20230702/israilde-hukumetin-yargi-reformuna-karsi-protestolar-suruyor-1073074943.html

İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar sürüyor

İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar sürüyor

İsrail'de binlerce vatandaş, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenleme ve sağ politikalarına... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T05:13+0300

2023-07-02T05:13+0300

2023-07-02T05:13+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

yargı reformu

protesto

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Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv merkezinde toplanan binlerce İsraillinin, hükümetin yargı düzenlemeleri planına tepkilerini dile getirdiği belirtildi.İsrail polisinin Tel Aviv'de provokasyon suçlamasıyla 2 göstericiyi gözaltına aldığı aktarılan haberde, muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid'in de Tel Aviv'de gösteriye katıldığı ifade edildi.Haberde, ülkenin diğer birçok bölgesinde de hükümetin yargı reformu girişimine karşı gösteriler düzenlendiği ve polisin önlem olarak bazı yolları kapattığına işaret edildi.Ertelenen yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.

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israil, benyamin netanyahu, yargı reformu, protesto