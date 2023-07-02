https://sputniknews.com.tr/20230702/israil-suriyeden-topraklarimiza-ucaksavar-fuzesi-atildi-1073075137.html
İsrail: Suriye’den topraklarımıza uçaksavar füzesi atıldı
İsrail: Suriye’den topraklarımıza uçaksavar füzesi atıldı
İsrail, Suriye’den topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldığını iddia etti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T05:22+0300
2023-07-02T05:22+0300
2023-07-02T05:22+0300
dünya
israil
suriye
füze
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye toprakları içinden İsrail topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldı. Görünüşe göre füze havada patladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada olayın ayrıntılarının araştırıldığına işaret edildi.Öte yandan İsrail ordu radyosu, Suriye’den atıldığı belirtilen ve havada patlayan uçaksavar füzesinin parçalarının İsrail'in güneyindeki Rahat kentine düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını aktardı.Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Humus kenti çevresindeki bazı noktaların, İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-israil-sam-yakinindaki-hedeflere-hava-saldirisi-duzenledi-1072459852.html
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israil, suriye, füze
İsrail: Suriye’den topraklarımıza uçaksavar füzesi atıldı
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İsrail, Suriye’den topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldığını iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye toprakları içinden İsrail topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldı. Görünüşe göre füze havada patladı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada olayın ayrıntılarının araştırıldığına işaret edildi.
Öte yandan İsrail ordu radyosu, Suriye’den atıldığı belirtilen ve havada patlayan uçaksavar füzesinin parçalarının İsrail'in güneyindeki Rahat kentine düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını aktardı.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Humus kenti çevresindeki bazı noktaların, İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı belirtilmişti.