https://sputniknews.com.tr/20230702/israil-suriyede-hava-savunma-bataryasini-vurdu-1073080219.html
İsrail Suriye’de hava savunma bataryasını vurdu
İsrail Suriye’de hava savunma bataryasını vurdu
İsrail ordusunun, ülkeye atılan füzeye karşılık olarak Suriye’de bir hava savunma bataryasına saldırı düzenlediği, ek olarak diğer hedefleri de vurduğu... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T12:18+0300
2023-07-02T12:18+0300
2023-07-02T12:18+0300
dünya
israil
füze
suriye
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş uçaklarımız, Suriye’den İsrail’e atılan hava savunma füzesine karşılık olarak bir hava savunma bataryasına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.İsrail savaş uçaklarının, bataryanın bulunduğu bölgede diğer hedefleri de vurduğu kaydedildi.Daha önce Suriye topraklarından İsrail’e atılan hava savunma füzesinin havada patladığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230702/israil-suriyeden-topraklarimiza-ucaksavar-fuzesi-atildi-1073075137.html
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israil, füze, suriye
İsrail Suriye’de hava savunma bataryasını vurdu
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İsrail ordusunun, ülkeye atılan füzeye karşılık olarak Suriye’de bir hava savunma bataryasına saldırı düzenlediği, ek olarak diğer hedefleri de vurduğu belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş uçaklarımız, Suriye’den İsrail’e atılan hava savunma füzesine karşılık olarak bir hava savunma bataryasına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
İsrail savaş uçaklarının, bataryanın bulunduğu bölgede diğer hedefleri de vurduğu kaydedildi.
Daha önce Suriye topraklarından İsrail’e atılan hava savunma füzesinin havada patladığı bildirilmişti.