İsrail Suriye’de hava savunma bataryasını vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:05
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
14:04
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
19:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
20:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
21:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA danışmanı, Kiev'in tehlikeli planı için uyardı
21:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230702/israil-suriyede-hava-savunma-bataryasini-vurdu-1073080219.html
İsrail Suriye’de hava savunma bataryasını vurdu
İsrail Suriye’de hava savunma bataryasını vurdu
İsrail ordusunun, ülkeye atılan füzeye karşılık olarak Suriye’de bir hava savunma bataryasına saldırı düzenlediği, ek olarak diğer hedefleri de vurduğu... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T12:18+0300
2023-07-02T12:18+0300
dünya
israil
füze
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071473263_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_450d9b3fca4c2ef947fc0f2a8c5a36b5.jpg
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş uçaklarımız, Suriye’den İsrail’e atılan hava savunma füzesine karşılık olarak bir hava savunma bataryasına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.İsrail savaş uçaklarının, bataryanın bulunduğu bölgede diğer hedefleri de vurduğu kaydedildi.Daha önce Suriye topraklarından İsrail’e atılan hava savunma füzesinin havada patladığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230702/israil-suriyeden-topraklarimiza-ucaksavar-fuzesi-atildi-1073075137.html
israil
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071473263_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_1869b05976c6cbe747babdf23423c623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, füze, suriye
israil, füze, suriye

İsrail Suriye’de hava savunma bataryasını vurdu

12:18 02.07.2023
© Sputnik / Алексей Куденкоİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
Abone olTelegram
İsrail ordusunun, ülkeye atılan füzeye karşılık olarak Suriye’de bir hava savunma bataryasına saldırı düzenlediği, ek olarak diğer hedefleri de vurduğu belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş uçaklarımız, Suriye’den İsrail’e atılan hava savunma füzesine karşılık olarak bir hava savunma bataryasına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
İsrail savaş uçaklarının, bataryanın bulunduğu bölgede diğer hedefleri de vurduğu kaydedildi.
Daha önce Suriye topraklarından İsrail’e atılan hava savunma füzesinin havada patladığı bildirilmişti.
Gazze, İsrail, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
DÜNYA
İsrail: Suriye’den topraklarımıza uçaksavar füzesi atıldı
05:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала