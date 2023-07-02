https://sputniknews.com.tr/20230702/ispanya-aciklarinda-gocmen-botu-batti-51-olu--1073088519.html
İspanya açıklarında göçmen botu battı: 51 ölü
İspanya açıklarında göçmen botu battı: 51 ölü
Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden kaçak göçmen botunun batması sonucunda 51 kişinin öldüğü, kurtarılan 4 kişinin... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T16:55+0300
2023-07-02T16:55+0300
2023-07-02T16:55+0300
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tekne
tekne kazası
tekne faciası
göçmen teknesi
kaçak göçmen
göçmen krizi
bot
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Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinden Helena Maleno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanarya Adaları'na doğru giderken batan bir bot 51 göçmenin hayatına mal oldu" ifadesini kullandı.Maleno, botun Fas'ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11'inin kadın, 3'ünün çocuk olduğunu belirtti.İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ölen 51 kaçak göçmenden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve AB'nin göçmen konusunda bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı.Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da göçmenlerin taşıyan tekne batmış, 39 göçmen hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230701/italyaya-son-48-saatte-4-binden-fazla-kacak-gocmen-ulasti-1073063517.html
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ispanya, göçmen, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi, kaçak göçmen, göçmen krizi, bot, avrupa, ölü
ispanya, göçmen, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi, kaçak göçmen, göçmen krizi, bot, avrupa, ölü
İspanya açıklarında göçmen botu battı: 51 ölü
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Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden kaçak göçmen botunun batması sonucunda 51 kişinin öldüğü, kurtarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinden Helena Maleno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanarya Adaları'na doğru giderken batan bir bot 51 göçmenin hayatına mal oldu" ifadesini kullandı.
Maleno, botun Fas'ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11'inin kadın, 3'ünün çocuk olduğunu belirtti.
İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ölen 51 kaçak göçmenden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve AB'nin göçmen konusunda bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı.
Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da göçmenlerin taşıyan tekne batmış, 39 göçmen hayatını kaybetmişti.