https://sputniknews.com.tr/20230702/hollandada-belarus-buyukelciligine-saldiri-1073177447.html
Hollanda’da Belarus Büyükelçiliği’ne saldırı
Hollanda’da Belarus Büyükelçiliği’ne saldırı
Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’un Hollanda Büyükelçiliği binasına yönelik Vandalizm eyleminin gerçekleştirildiğini doğruluyoruz”... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T23:10+0300
2023-07-02T23:10+0300
2023-07-04T23:12+0300
dünya
hollanda
belarus
büyükelçilik
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Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’un Hollanda Büyükelçiliği binasına yönelik Vandalizm eyleminin gerçekleştirildiğini doğruluyoruz” ifadesine yer verildi.Büyükelçilik binasının camlarının kırıldığı ve ön cephe duvarının kirletildiği belirtildi.Açıklamada, olay yerine gelen polis ekibinin saldırganı göz altına aldığı kaydedildi.
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hollanda, belarus, büyükelçilik
hollanda, belarus, büyükelçilik
Hollanda’da Belarus Büyükelçiliği’ne saldırı
23:10 02.07.2023 (güncellendi: 23:12 04.07.2023) Abone ol
Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’un Hollanda Büyükelçiliği binasına yönelik Vandalizm eyleminin gerçekleştirildiğini doğruluyoruz” ifadesine yer verildi.
Büyükelçilik binasının camlarının kırıldığı ve ön cephe duvarının kirletildiği belirtildi.
Açıklamada, olay yerine gelen polis ekibinin saldırganı göz altına aldığı kaydedildi.