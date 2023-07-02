https://sputniknews.com.tr/20230702/fransada-olayli-protestolarin-5-gecesinde-121-kisi-gozaltina-alindi-1073074259.html

Fransa'da olaylı protestoların 5. gecesinde 121 kişi gözaltına alındı

Fransa'da olaylı protestoların 5. gecesinde 121 kişi gözaltına alındı

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestoların 5. gecesinde ülkede 45'i başkent Paris'te olmak üzere 121 kişi gözaltına alındı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T02:31+0300

2023-07-02T02:31+0300

2023-07-02T02:31+0300

dünya

fransa

protesto

gözaltı

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Paris başta ülkenin birçok kentinde sokaklar karışmaya devam ediyor.Protestoların yoğunlaştığı kentlerde konuşlanan zırhlı araçlar ve özel ekiplere karşın sık sık şiddet olaylarına sahne olan protestolar 5. gecesine girdi.Polis kaynakları, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle ülkede 45'i Paris'te 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Öte yandan dünkü gösterilerin 4. gecesinde şiddet olaylarıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 200 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Ayrıca Kolluk kuvvetlerinin Paris'in turistik caddesi Şanzelize'yi tahliye etmesine rağmen protestocular birçok noktadan caddeye girmeye çalışıyor."Nael için adalet" sloganları atan göstericilere polis müdahaleye etmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230701/fransa-adalet-bakani-cocuklari-protestolara-karisan-ebeveynleri-tehdit-etti-1073069779.html

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