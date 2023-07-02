Emeklilikte prim gün sayısı için gözler Meclis'te

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:05
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
14:04
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
19:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
20:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
21:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA danışmanı, Kiev'in tehlikeli planı için uyardı
21:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230702/emeklilikte-prim-gun-sayisi-icin-gozler-mecliste-1073080548.html
Emeklilikte prim gün sayısı için gözler Meclis'te
Emeklilikte prim gün sayısı için gözler Meclis'te
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için gerekli prim gün sayısının yüksek olması nedeniyle emekli... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T12:47+0300
2023-07-02T12:47+0300
politika
meclis
emeklilik
emeklilik yaşı
prim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071166764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bd867a5b2723e6371722c0424cc35b1.jpg
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebinin olumlu karşılandığını belirtti.Esnafın, bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:"Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu; Bağ-Kur, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı. Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik süresine dahil edilmemesinden kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenlemeyle staj mağdurlarının önü açılmalı. Esnafın EYT'den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanmayla devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı."
https://sputniknews.com.tr/20230702/emekli-ve-memur-maasina-zamda-masadaki-formuller-ve-rakam-ortaya-cikti-1073079212.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071166764_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7fc0be1d65681e84c414cf347d24b04d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meclis, emeklilik, emeklilik yaşı, prim
meclis, emeklilik, emeklilik yaşı, prim

Emeklilikte prim gün sayısı için gözler Meclis'te

12:47 02.07.2023
© AAMeclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için gerekli prim gün sayısının yüksek olması nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarların, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi için Meclis'in açılmasını beklediğini bildirdi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebinin olumlu karşılandığını belirtti.
Esnafın, bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu; Bağ-Kur, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı. Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik süresine dahil edilmemesinden kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenlemeyle staj mağdurlarının önü açılmalı. Esnafın EYT'den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanmayla devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı."
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
EKONOMİ
Emekli ve memur maaşına zamda formüller belli oldu, rakam ortaya çıktı
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала