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Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
Samsun'da canlı yayın aracının yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybeden, 1 kişi de yaralandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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Mehmet Ali Çelenk idaresindeki İstanbul'da HDI yapım adlı özel bir firmanın canlı yayın aracı Ordu'nun Fatsa'da çekim yapıp Sinop'a çekime giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Saliha Adıgüzel (36) ve Furkan Akbulut (19) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Gürler (45) ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut'un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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türkiye, samsun, canlı yayın, araç, basın
türkiye, samsun, canlı yayın, araç, basın

Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

09:32 02.07.2023
© İHA / MUHAMMER AYCanlı yayın aracı kaza yaptı
Canlı yayın aracı kaza yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© İHA / MUHAMMER AY
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Samsun'da canlı yayın aracının yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybeden, 1 kişi de yaralandı.
Mehmet Ali Çelenk idaresindeki İstanbul'da HDI yapım adlı özel bir firmanın canlı yayın aracı Ordu'nun Fatsa'da çekim yapıp Sinop'a çekime giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.
Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Saliha Adıgüzel (36) ve Furkan Akbulut (19) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Gürler (45) ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut'un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine çarptı
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