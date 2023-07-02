https://sputniknews.com.tr/20230702/busenaz-surmeneliden-3-avrupa-oyunlarinda-altin-madalya-1073074568.html

Busenaz Sürmeneli'den 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya

Busenaz Sürmeneli'den 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T04:48+0300

2023-07-02T04:48+0300

2023-07-02T04:48+0300

spor

busenaz sürmeneli

boks

altın madalya

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Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da boks branşında final müsabakaları yapıldı.Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, finalde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'la karşılaştı. Rakibini üç rauntta da mağlup eden Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.Milli boksör, kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının ardından Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi.Madalya töreninde İstiklal Marşı'nı salonda dinlettiren Busenaz Sürmeneli'ye altın madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat takdim etti.Busenaz'ın madalyası rekoru getirdiBusenaz Sürmeneli'nin kazandığı madalya, oyunlarda ay-yıldızlıların 7. altın madalyası oldu ve Türkiye kendi oyunlar rekorunu kırdı.Azerbaycan'da 2015'te düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda 6 altın madalya alan Türkiye, bu sayıyı Busenaz'ın altın madalyasıyla geçti.Samet Gümüş ikinci olduErkekler 51 kiloda milli sporcu Samet Gümüş, gümüş madalyanın sahibi oldu.Milli sporcu, finalde olimpiyat ikincisi Fransız boksör Billal Bennama'yla karşılaştı. Samet, ilk raundu kazanmasına rağmen ikinci ve üçüncü rauntta mağlup olunca maçı kaybetti ve gümüş madalya aldı.Arat: Türk kadınının ve insanının gururu olduTürkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat milli boksör Busenaz'ı tebrik etti.Madalyasını da Busenaz'a kendisi veren Hasan Arat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Busenaz Sürmeneli, dünyanın en önemli yıldız sporcularından birisi. Türk kadınının ve insanının gururu oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Türk spor tarihine geçecek bir manzara yaşandı. Belçikalı, çok tecrübeli bir sporcu. Final maçından sonra bizim şampiyonumuzu sırtına aldı. Müthiş bir fair play örneği. Sporun güzel tarafı bunlar. Türk insanı burada şampiyonumuz tarafından nasıl temsil edildiğini gördü" ifadelerini kullandı.Busenaz'ın başarılarına devam edeceğine inandığını aktaran ve emeği geçenlere teşekkür eden Arat, "Yolu açık olsun, ayağına taş değmesin. Çok iyi bir takım oldu boksörlerim. Onlarla gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Trabzonspor'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrikTrabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları 66 kiloda mücadele ederek altın madalyayı ülkemize kazandıran sporcumuz Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.

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busenaz sürmeneli, boks, altın madalya