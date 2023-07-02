https://sputniknews.com.tr/20230702/bitliste-10-koy-ve-mezralarinda-sokaga-cikma-yasagi-1073093356.html
Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T22:27+0300
2023-07-02T22:27+0300
2023-07-02T22:27+0300
türkiye
bitlis
bitlis valiliği
sokağa çıkma yasağı
köy
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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bitlis, bitlis valiliği, sokağa çıkma yasağı, köy
bitlis, bitlis valiliği, sokağa çıkma yasağı, köy
Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 21.00'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."